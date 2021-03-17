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В Бишкеке задержаны воры крышек канализационных люков

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- Оксана Гут
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Сотрудники УПСМ г. Бишкек задерживают подозреваемых в краже крышек от канализационных люков, сообщает пресс-служба УПСМ.

Ранее от горожан и автолюбителей поступили жалобы о том, что на дорогах крадут крышки от канализационных люков, тем самым создавая аварийные ситуации для участников дорожного движения, и даже приводят к дорожно-транспортным происшествиям.

В целях предотвращения случаев краж крышек от канализационных люков сотрудники патрульной милиции задержали двух подозреваемых в совершении кражи.

17 марта примерно в 01:10 часов на линию "102" поступил вызов о том, что на пересечении пр.Чуй и Ауэзова г. Бишкек неизвестные лица крадут крышки от канализационных люков (правда, на фото, предоставленных УПСМ, ливневые решетки).

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УПСМ г. Бишкек по горячим следам были задержаны гр. Ж.У. 1981 года рождения и гр. О.У 1957 года рождения. Они были доставлены в УВД Свердловского района для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемые при установлении личности оказались лицами без определенного места жительства.

Управления патрульной службы милиции г. Бишкек просит незамедлительно звонить на линию "102" для предотвращения подобных фактов.


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URL: https://www.vb.kg/398518
Теги:
кража, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, мэрия
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