"Молодежь больше критикует, а к голосованию относится инфантильно"

Явка избирателей на всех выборах в нашей стране составляет лишь около 50%. Причем большая часть тех, кто голосует – старшее поколение. Молодежь больше критикует, но к избирательному процессу относится инфантильно. Об этом сообщил в рамках онлайн конференции "Власть и общество: вопросы повышения уровня взаимодействия и доверия" экс-заместитель министра иностранных дел КР Аскар Бешимов.

По его словам, сейчас слишком сегментирована: выделяется молодежь сельская и городская.

- Власть должна будет выбирать на кого опираться, и выбор падет на сельскую молодежь. Именно она будет выражать мнение большинства. Интересен и тот факт, что бишкекская молодежь, проявляющая активность в соцсетях, традиционно показывает минимальную явку на выборах, - отметил Бешимов.

Эксперт уверен, что взаимодействие власти и общества в Кыргызстане происходит по двум линиям: посредством закона и морали.

- Властьимущие понимают, что, принимая любые законы, 100-процентного одобрения они не получат в обществе, будет какое-то количество недовольных. Вторая линия – мораль. Мы все говорим о справедливости, борьбе с коррупцией, но в то же время общество терпимо относится к таким явлениям. Следовательно, какой народ – такая и власть, какая власть – такая жизнь, - заключил он.

Отметим, конференция организована Фондом "Евразийцы – новая волна".