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В молодежной среде резко усилилось чемоданное настроение

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- Виктория Гунгер
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В молодежной среде сегодня резко усилилось чемоданное настроение. Кыргызстанцы все чаще задумываются над тем, чтобы покинуть Родину и уехать в другие страны. Об этом сообщила в рамках онлайн конференции "Власть и общество: вопросы повышения уровня взаимодействия и доверия" политолог Алина Молдокеева.

По ее словам, основная причина – нехватка рабочих мест и маленькая заработная плата.

- Об этой проблеме стоит задуматься хотя бы в том ключе, что государство теряет своих избирателей. Кто будет голосовать через 10-15 лет? Необходимо принимать действенные меры по работе с населением, в частности, с молодежью, иначе завтра будет поздно. В Кыргызстане относительно молодое население. Согласно данным Нацстаткома КР, молодёжь (в возрасте от 14-28 лет) составляет 1 610 309 человек или 25,7% от общего числа граждан. При этом роль и место молодежи в политических процессах КР велико. Но, как не парадоксально, положение самой молодежи весьма удручающе. Кыргызстан разработал и принял ряд важных документов и программ по молодежной политике, которые, к сожалению, существуют лишь формально, - подчеркнула Молдокеева.

Отметим, конференция организована Фондом "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/398521
Теги:
миграция, молодежь, Кыргызстан, политика
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