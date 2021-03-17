Погода
$ 84.69 - 84.89
€ 100.75 - 102.12

Митинг на Джеруе: Демонстрантов примет глава Таласской области

181  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Митингующих возле месторождения "Джеруй" в Таласском районе согласился принять полномочный представитель правительства в Таласской области Бакытбек Нарбеков. Об этом редакции VB.KG сообщили очевидцы.

По их словам, глава области готов принять демонстрантов в понедельник.

- До этого президент Садыр Жапаров проезжал, вышел к митингующим, но недолго поговорил. Свои требования митингующие передали губернатору Таласской области, - сказал он.

Напомним, президент Садыр Жапаров сегодня, 17 марта 2021 года, примет участие в открытии золотоизвлекательной фабрики на месторождении Джеруй. Также в формате телемоста примет участие в мероприятии президент России Владимир Путин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398522
Теги:
Джеруй, митинг, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  