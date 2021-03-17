Митинг на Джеруе: Демонстрантов примет глава Таласской области

Митингующих возле месторождения "Джеруй" в Таласском районе согласился принять полномочный представитель правительства в Таласской области Бакытбек Нарбеков. Об этом редакции VB.KG сообщили очевидцы.

По их словам, глава области готов принять демонстрантов в понедельник.

- До этого президент Садыр Жапаров проезжал, вышел к митингующим, но недолго поговорил. Свои требования митингующие передали губернатору Таласской области, - сказал он.

Напомним, президент Садыр Жапаров сегодня, 17 марта 2021 года, примет участие в открытии золотоизвлекательной фабрики на месторождении Джеруй. Также в формате телемоста примет участие в мероприятии президент России Владимир Путин.