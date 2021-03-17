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Международный рынок авиаперевозок восстановится не ранее 2024 года

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- Виктория Гунгер
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Российская авиакомпания "Аэрофлот" прогнозирует, что международный рынок авиаперевозок восстановится не ранее 2024 года, сообщил генеральный директор компании Михаил Полубояринов в интервью российским СМИ, пишет ТАСС.

"Что касается международного рынка, то наш прогноз, который был сделан в конце прошлого года, не совсем, наверное, оправдывается. Восстановление идет более медленными темпами - ранее 2024 года мы не ожидаем достичь уровня 2019 года", - сказал он.

Комментируя ситуацию на российском внутреннем рынке, Полубояринов отметил, что он может восстановиться уже в 2022 году. "Доходные ставки, наверное, подойдут к уровню 2019 (года) только в 2023 (году)", - добавил гендиректор авиакомпании


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URL: https://www.vb.kg/398523
Теги:
авиация, аэропорт, Россия, Кыргызстан
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