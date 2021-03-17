Весенне-полевые работы - 2021. Дефицита ГСМ не ожидается

В Кыргызстане для проведения весенне-полевых работ в 2021 году потребуется 39,1 тысяч тонн ГСМ. На сегодня обеспеченность составляет более 60%. Средняя цена на ГСМ на юге страны ориентируется в размере 42-45,3 сома за литр, на севере - 39,9-40,9 сомов за литр. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства КР.

Как отмечается, между Минсельхозом и Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызстана 13 января 2021 года подписано Соглашение о взаимопонимании с целью обеспечения сельских товаропроизводителей горюче-смазочными материалами.

- По условиям соглашения Ассоциация нефтетрейдеров будет обеспечивать накопление на нефтебазах и автозаправочных станциях (АЗС) ГСМ в необходимых объемах для обеспечения бесперебойной работы сельхозтехники, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на нефтебазах и АЗС имеется 23,2 тыс тонн дизельного топлива. Ситуация с поставкой ГСМ в стране стабильная, дефицита не ожидается.