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Весенне-полевые работы - 2021. Дефицита ГСМ не ожидается

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане для проведения весенне-полевых работ в 2021 году потребуется 39,1 тысяч тонн ГСМ. На сегодня обеспеченность составляет более 60%. Средняя цена на ГСМ на юге страны ориентируется в размере 42-45,3 сома за литр, на севере - 39,9-40,9 сомов за литр. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства КР.

Как отмечается, между Минсельхозом и Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызстана 13 января 2021 года подписано Соглашение о взаимопонимании с целью обеспечения сельских товаропроизводителей горюче-смазочными материалами.

- По условиям соглашения Ассоциация нефтетрейдеров будет обеспечивать накопление на нефтебазах и автозаправочных станциях (АЗС) ГСМ в необходимых объемах для обеспечения бесперебойной работы сельхозтехники, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на нефтебазах и АЗС имеется 23,2 тыс тонн дизельного топлива. Ситуация с поставкой ГСМ в стране стабильная, дефицита не ожидается.


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URL: https://www.vb.kg/398524
Теги:
ГСМ, правительство, сельское хозяйство, Кыргызстан, Минсельхоз
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