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Узбекистан получил первую партию индийского аналога вакцины AstraZeneca

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Узбекистан сегодня ночью получил первую партию индийского аналога вакцины AstraZeneca из 660 тысяч доз. Власти уверены, что она безопасна, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Всего республика намерена получить 2 256 000 доз вакцины CoviShield в рамках программы COVAX. Планируется, что около 40% этой партии будет поставлено в первом квартале года, оставшаяся часть – во втором квартале.

"ВОЗ внес вакцину AstraZeneca/Oxford против COVID-19 в список для использования в чрезвычайных ситуациях, что позволило распространять её на глобальном уровне посредством COVAX. Узбекистан является 49-ой страной, которая внедрит вакцину AstraZeneca. Обеспечение качества, безопасности и эффективности вакцин является одним из наивысших приоритетов ВОЗ: мы тесно сотрудничаем с национальными органами власти, чтобы обеспечить разработку и внедрение глобальных норм и стандартов для оценки качества, безопасности и эффективности вакцин", – отметила Лианн Куппенс, глава представительства ВОЗ в Узбекистане.

CoviShield производится Индийским институтом сывороток по лицензии от англо-шведской AstraZeneca для стран с низким и средним уровнем дохода. Поставка осуществлена из Индии самолетом.

Пока индийский аналог AstraZeneca уже был поставлен в Гану, Украину, Южно-Африканскую республику. ЮАР позже решила вернуть препарат, поскольку по результатам исследования вакцина показала крайне низкую эффективность против доминирующего в этой стране штамма коронавируса.

Интересно, что сейчас ряд стран ЕС, включая Германию, Францию, Италию, Нидерланды, а также ещё порядка 20 стран мира приостановили использование оригинальной вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза. Также остановил поставки этого препарата Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/398526
Теги:
вакцина, Узбекистан
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