Узбекистан получил первую партию индийского аналога вакцины AstraZeneca

Узбекистан сегодня ночью получил первую партию индийского аналога вакцины AstraZeneca из 660 тысяч доз. Власти уверены, что она безопасна, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Всего республика намерена получить 2 256 000 доз вакцины CoviShield в рамках программы COVAX. Планируется, что около 40% этой партии будет поставлено в первом квартале года, оставшаяся часть – во втором квартале.

"ВОЗ внес вакцину AstraZeneca/Oxford против COVID-19 в список для использования в чрезвычайных ситуациях, что позволило распространять её на глобальном уровне посредством COVAX. Узбекистан является 49-ой страной, которая внедрит вакцину AstraZeneca. Обеспечение качества, безопасности и эффективности вакцин является одним из наивысших приоритетов ВОЗ: мы тесно сотрудничаем с национальными органами власти, чтобы обеспечить разработку и внедрение глобальных норм и стандартов для оценки качества, безопасности и эффективности вакцин", – отметила Лианн Куппенс, глава представительства ВОЗ в Узбекистане.

CoviShield производится Индийским институтом сывороток по лицензии от англо-шведской AstraZeneca для стран с низким и средним уровнем дохода. Поставка осуществлена из Индии самолетом.

Пока индийский аналог AstraZeneca уже был поставлен в Гану, Украину, Южно-Африканскую республику. ЮАР позже решила вернуть препарат, поскольку по результатам исследования вакцина показала крайне низкую эффективность против доминирующего в этой стране штамма коронавируса.

Интересно, что сейчас ряд стран ЕС, включая Германию, Францию, Италию, Нидерланды, а также ещё порядка 20 стран мира приостановили использование оригинальной вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза. Также остановил поставки этого препарата Кыргызстан.