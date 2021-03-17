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Байден захотел заставить Путина "заплатить" за вмешательство в выборы

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Президент США Джо Байден захотел призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Об этом он заявил в интервью каналу ABC.

Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот "заплатит", если окажется виновен.

"У нас с ним был долгий разговор. Я знаю его достаточно хорошо. Когда разговор начался, я сказал: "Я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я выясню, что это правда произошло - будь готов"", - приводит сайт канала рассказ Байдена. Как именно Путин и Россия должны будут "заплатить" за предполагаемые вмешательства, демократ не уточнил.

16 марта разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание экс-президента Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. При этом Иран также якобы "предпринимал попытки повлиять на выборы в США" и пытался не допустить победы Трампа. В связи с этим США уже анонсировали санкции против стран.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398531
Теги:
Владимир Путин, выборы, Джозеф Байден
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