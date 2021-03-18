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Разведка США обеспокоена растущим экстремизмом внутри страны

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- Виктория Гунгер
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Разведка США обеспокоена растущим экстремизмом внутри страны. Об этом говорится в докладе Офиса директора национальной разведки, который рассекретили в среду, 17 марта.

- Разведывательное сообщество считает, что склонные к насилию экстремисты, мотивированные различными идеологиями и подстегнутые недавними политическими и социальными событиями в Соединенных Штатах, представляют повышенную угрозу стране в 2021 году, - цитирует РИА Новости доклад разведки.

Разведка считает, что угроза со стороны экстремистских группировок начала повышаться в 2019 году.

Также отмечается, что, предположительно, члены группировок, которые отстаивают расовое превосходство белых людей, имеют связи в других странах, что не может не беспокоить разведку.

В докладе офиса директора Национальной разведки отмечается, что националисты и расисты "могут осуществить атаки с массовым количеством жертв", причем люди с подобными взглядами "обычно делают своей целью правоохранительные органы и правительственных служащих".


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URL: https://www.vb.kg/398542
Теги:
США, экстремизм, Кыргызстан
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