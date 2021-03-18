Путин потребовал от чиновников вернуть украденное

Президент Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, потребовал от чиновников вернуть украденные средства и активы в Россию. Слова главы государства приводит lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

"Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам", - отметил Путин.

Также он указал на необходимость совершенствования механизма возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путем. Для этого, по словам президента, следует активно использовать возможности межведомственной рабочей группы под эгидой Генпрокуратуры.

Кроме того, надзорное ведомство должно уделить серьезное внимание борьбе с коррупцией в таких сферах, как гражданский и оборонный заказ, предоставление госуслуг, использование госимущества.