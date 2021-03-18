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Умер отрицавший наличие COVID-19 президент Танзании Джон Магуфули

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Умер 61-летний президент Танзании Джон Магуфули. Об этом сообщила вице-президент страны Самиа Сулуху Хассан, передает государственный телеканал TBC.

Ранее лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу заявил, что президент заразился коронавирусом, и его госпитализировали в соседней Кении.

Магуфули отказывался вводить в стране локдаун и хвалил тех, кто не носит медицинские маски. Вместо научных способов борьбы с распространением инфекции президент просил жителей Танзании молиться для победы над COVID-19 и утверждал, что "коронавирус - это дьявол".

Власти республики в апреле 2020-го прекратили публиковать официальную статистику заболевших, что не мешало Магуфули неоднократно заявлять, что его страна свободна от инфекции, и приглашать в республику туристов. Так, летом 2020-го политик сообщил, что бог благополучно "изгнал" коронавирус из Танзании.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/398549
Теги:
президент, коронавирус
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