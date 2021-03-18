ЕАБР: В Кыргызстане сохраняется риск долгового кризиса

Долговая устойчивость Кыргызстана имеет высокую зависимость от негативных внешних шоков. И в условиях экономического кризиса отношение внешнего долга к ВВП может превысить в республике уровень 100 процентов.

К такому выводу пришли специалисты Евразийского банка развития, которые сделали анализ динамики долга в рамках трех сценариев – позитивного, базового и негативного.

В докладе ЕАБР отмечается: ухудшение мировой конъюнктуры приводит к снижению экономического роста, что в свою очередь способствует повышению уровня долга к ВВП. В результате правительство оказывается перед выбором: стимулировать экономический рост за счет дополнительных заимствований или "проводить фискальную консолидацию с целью целенаправленного ограничения дальнейшего роста долгового бремени".

По причине достаточно значительного мультипликативного эффекта от государственных расходов в Кыргызстане, в связи со значительной потребностью республики в инфраструктурных инвестициях, изменение в таких расходах может приводить к существенным изменениям в динамике ВВП. "Из этого следует, что более низкие государственные расходы, более высокие налоги могут негативно сказаться на отношении долга к ВВП (по крайней мере, в краткосрочном периоде)", - заявляют в ЕАБР.

Менее существенным является вклад процентных ставок в динамику долга. Однако он будет возрастать по мере того, как страна будет переориентироваться с концессиональных на рыночные заимствования (концессия - создание или реконструкция за счёт средств инвестора). В этом случае улучшение сальдо бюджета будет напрямую зависеть от снижения процентных платежей по долгу. И если процентные ставки снизятся вследствие улучшения бюджетных позиций страны, то это в свою очередь положительно отразится на показателях бюджета через новые размещения ценных бумаг.

В настоящее время, как отмечается, процентный канал в Кыргызстане работает в большей степени через влияние на экономический рост. Низкие процентные ставки служат стимулом для наращивания потребления и инвестирования, что способствует экономическому росту и снижает соотношение долга к ВВП.

В ЕАБР констатируют: в аналогичной ситуации Кыргызстан находился в конце 1990-х и смог выйти из долгового кризиса благодаря поддержке со стороны международных институтов. Республике удалось заметно сократить уровень долга и в 2000-х. Однако сегодня риск долгового кризиса остается достаточно существенным.

"Несмотря на то, что эти оценки достаточно приблизительны, они подтверждают, что текущая относительная устойчивость долговой ситуации в КР не дает оснований самоуспокаиваться. Вместе с результатами нашего исследования эти оценки подчеркивают важность консервативного подхода в управлении долговой динамикой", - считают в банке.

Согласно официальным данным, госдолг Кыргызстана к концу 2020 года составил $4 млрд 887 млн или 71 процент ВВП. Как отмечают эксперты, доходной части бюджета хватает для того, чтобы покрывать социальные расходы. Вопрос - в обслуживании внешнего долга. Для этого нужно повышение доходной части бюджета. Но при эффективном менеджменте Кыргызстану по силам выплатить госдолг.