Россия отозвала своего посла в США после высказывания Байдена

Россия отозвала своего посла в Вашингтоне для переговоров по предотвращению "необратимой деградации" отношений с США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Российское правительство заявило, что посол в США Анатолий Антонов был отозван в Москву на консультации, чтобы проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном.

"Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Байдена получается, а что не очень. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - говорится в заявлении МИД России.

В МИД подчеркнули, что "для России главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".

Этот шаг был предпринят после того, как в интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден ответил словом "да" на вопрос, считает ли он президента России "убийцей", и высказался о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.