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В ОДКБ началась подготовка к предстоящим учениям

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- Евгений Денисенко
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В Объединенном штабе Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видеоконференцсвязи состоялись консультации с участием представителей оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Цель консультаций, по информации пресс-службы ОДКБ, - организация мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности в 2021 году.

Мероприятие прошло под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова. Обращаясь к участникам, он отметил, что в текущем году Центральноазиатский регион является направлением сосредоточения основных усилий.

В ходе консультаций рассмотрены вопросы организации совместной деловой игры Секретариата, Объединенного штаба ОДКБ и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств – партнеров.

Также обсуждены предложения Генерального штаба Вооруженных Сил Таджикистана (эта страна сейчас председательствует в ОДКБ) об организации специальных учений "Эшелон-2021" (с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил) и "Поиск-2021" (с силами и средствами разведки), совместного учения "Взаимодействие-2021" (с Коллективными силами оперативного реагирования).

Кроме того, собеседники заслушали информацию представителя командования Центрального военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации (в ЦВО структурно входят и объединенная российская военная база в Кыргызстане, 201-я военная база в Таджикистане, подразделения на территории Казахстана) об организации совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021".

По итогам консультаций стороны договорились руководствоваться при подготовке совместных и специальных учений разработанным Объединенным штабом ОДКБ Планом оперативно-стратегической задачи для проведения совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021".

Ранее Анатолий Сидоров неоднократно отмечал сугубо оборонительный характер военного сотрудничества в формате ОДКБ. Это, по его словам, в очередной раз было подчеркнуто в декабрьском 2020 года заявлении государств-членов этой организации.


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URL: https://www.vb.kg/398555
Теги:
ОДКБ, учения
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