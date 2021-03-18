С 20 марта запускаются новые авиарейсы Москва-Тамчы и Екатеринбург-Тамчы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Манас".

"Новые авиарейсы станут настоящим подарком для россиян и кыргызстанцев к празднику Нооруз! Первый чартерный рейс Москва (аэропорт "Жуковский") - Тамчы (аэропорт "Иссык-Куль") будет совершен 20 марта, а 21 марта – будет выполнен рейс Екатеринбург – Тамчы", - говорится в сообщении.

Авиаперелеты будут осуществляться современными лайнерами Airbus.

По соглашению с ОАО "Уральские авиалинии" открывается сезонное авиасообщение по маршруту Екатеринбург – Тамчы (международный аэропорт "Иссык-Куль") – Екатеринбург. Достигнута договоренность о возможности увеличения авиарейсов из Екатеринбурга (Уральский Федеральный округ, Россия) в города Бишкек и Ош в летний период.

Открытие этих направлений, конечно же, внесет свою значительную лепту в обеспечение туристического сезона-2021 на Иссык-Куле.

Накануне генеральный директор ОАО "МАМ" Бакыт Шаршеев лично проинспектировал и проверил готовность аэропорта "Иссык-Куль" к принятию самолетов из России и гостей нашей "голубой жемчужины".

"Руководство ОАО "МАМ" не прекращает прилагать все возможные усилия по созданию комфортных условий для отечественных и зарубежных авиапассажиров и открытию новых рейсов", - заключили в пресс-службе аэропорта.