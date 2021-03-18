Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 100.75 - 102.12

Бакетаев: Местные власти в Таласе подставляют президента (видео)

431  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 17 марта 2021 года, жители Таласской области собрались у дороги на повороте на месторождение "Джеруй". Они ждали встречи с президентом, выехавшего на открытие месторождения. При этом, представители местной власти собрали милиционеров и силовиков больше, чем митингующих, и даже пытались разогнать собравшихся. Об этом редакции VB.KG сообщил политолог Бакыт Бакетаев.

- Даже не пригласили их в теплое здание, которое было рядом, а разговаривали с ними на улице. У представителей народа были простые вопросы, на которые они хотели получить ответы. Но их стали заверять, что президент не остановится, не будет с ними разговаривать, а он взял да остановился и поговорил с народом минут двадцать, после чего митингующие мирно разошлись. Ничего сложного, никаких неожиданных трудных вопросов не было. Местные власти в своем рвении услужить президенту, а не народу, провоцируют, мягко говоря, отрицательное мнение о главе государства и его политике, - сказал он.

Также политолог привел пример, свидетельствующий, по его словам, о неумении местных властей решать проблемы.

- Когда дорогу Бишке-Ош закрыли из-за лавины три недели на перевале Отмок работал один грейдер В итоге во многих местах было только однополосное движение, водители и пассажиры мерзли в очередях, но для приезда президента нагнали туда пять грейдеров, прочистили дорогу и просыпали ее солью. Ведь можно было это сделать для народа, не дожидаясь приезда президента. Через перевалы Тоо-Ашуу и Отмок ездят тысячи наших граждан, перевозят тысячи тонн грузов. Народ не верит местным властям, так как их постоянно они обманывают. Поэтому люди и требуют встречи с президентом. Все вопросы, которые они задали президенту, местная администрация могла легко решить с инвесторами вполне самостоятельно, - отметил Бакетаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398561
Теги:
Джеруй, митинг, Таласская область, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  