Бакетаев: Местные власти в Таласе подставляют президента (видео)

Вчера, 17 марта 2021 года, жители Таласской области собрались у дороги на повороте на месторождение "Джеруй". Они ждали встречи с президентом, выехавшего на открытие месторождения. При этом, представители местной власти собрали милиционеров и силовиков больше, чем митингующих, и даже пытались разогнать собравшихся. Об этом редакции VB.KG сообщил политолог Бакыт Бакетаев.

- Даже не пригласили их в теплое здание, которое было рядом, а разговаривали с ними на улице. У представителей народа были простые вопросы, на которые они хотели получить ответы. Но их стали заверять, что президент не остановится, не будет с ними разговаривать, а он взял да остановился и поговорил с народом минут двадцать, после чего митингующие мирно разошлись. Ничего сложного, никаких неожиданных трудных вопросов не было. Местные власти в своем рвении услужить президенту, а не народу, провоцируют, мягко говоря, отрицательное мнение о главе государства и его политике, - сказал он.

Также политолог привел пример, свидетельствующий, по его словам, о неумении местных властей решать проблемы.

- Когда дорогу Бишке-Ош закрыли из-за лавины три недели на перевале Отмок работал один грейдер В итоге во многих местах было только однополосное движение, водители и пассажиры мерзли в очередях, но для приезда президента нагнали туда пять грейдеров, прочистили дорогу и просыпали ее солью. Ведь можно было это сделать для народа, не дожидаясь приезда президента. Через перевалы Тоо-Ашуу и Отмок ездят тысячи наших граждан, перевозят тысячи тонн грузов. Народ не верит местным властям, так как их постоянно они обманывают. Поэтому люди и требуют встречи с президентом. Все вопросы, которые они задали президенту, местная администрация могла легко решить с инвесторами вполне самостоятельно, - отметил Бакетаев.