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Партии эксов прорвались к власти. Кто теперь займет пост мэра?

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- Екатерина Улитина
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Сразу три бывших градоначальника прорвались к мэрскому креслу, одержав победу на выборах в Бишкекском городском кенеше. Вопрос теперь лишь один, кто же в конечном итоге займет пост градоначальника и получит под свое крыло все городское хозяйство? Речь идет о трех политиках, трех бизнесменах и трех бишкекских застройщиках. Первый Аскар Салымбеков был и.о. мэра в 2005 году, является основателем партии "Эмгек". Второй - Азиз Суракматов состоит в партии НДПК, которая получила мандаты в БГК. И последний - Нариман Тюлеев. Он руководил столицей с 2008 по 2010 годы, и намерен попасть в горкенеш во главе партии "Ак-Бата".

Политиков объединяет не только упоминание должности мэра в резюме. Все трое успешные бизнесмены, лично или через родственников связаны со строительным бизнесом, имеют в аренде городские земли, а значит регулярно сталкиваются с работой городских чиновников, которые запрещают или разрешают строительство, подключение коммуникаций и многое-многое другое. Другими словами быть начальниками всех тех, кто ставит подписи под документами о стройках - может быть и полезно, и крайне выгодно.

Здесь хотелось бы сделать ремарку, и отметить, что для того, чтобы стать мэром Бишкека совершенно не обязательно пользоваться уважением горожан, доказывать им свою честность и эффективность. Избирательная система Кыргызстана устроена таким образом, что мэрам нужна поддержка не бишкекчан, а численного большинства в городском кенеше. Именно поэтому воротилы строительного бизнеса вновь и вновь вступают в гонку за мандатами, стремясь ухватить хоть немного влияния в столице. Как мы убедились на прошедших только что выборах, во время избирательной кампании все партии дают горожанам невыполнимые обещания, а заполучив депутатские значки выбирают полезного человека.

Вот только обсуждения этого достойного мэра происходят не гласно на заседаниях, а кулуарно, в закрытых кабинках кафе и в охраняемых офисах. Именно так в Бишкеке прошла тайная вечеря трех перечисленных бывших бишкекских мэров. Нариман Тюлеев позже объяснил, что сам пригласил коллег на встречу, чтобы договориться о честных выборах. Правда через пару дней объявил, что партия "Эмгек" готова вступить с тюлеевской "Ак Батой" в коалицию. Правда, в "Эмгек" это пока не подтверждают, призывая дождаться утверждения итогов выборов.

Из перечисленной троицы бизнесменов-политиков Нариман Тюлеев явно выделяется. Во-первых, он прямо, и почти с маниакальным упорством заявляет о своих притязаниях на мэрское кресло. Тогда как его соперники держат свои планы при себе и лишь маячат на общих партийных фотографиях, намекая на свое присутствие и влияние. Во-вторых, для Тюлеева кресло мэра - не просто должность, это личная история. Именно за деятельность на посту градоначальника Наримана Тюлеева посадили в тюрьму, забрали часть имущества и обвинили в коррупции, опорочив его имя. Вторая попытка нужна, чтобы доказать общественности несправедливость обвинений, которые выдвинула против него прошлая власть. В своих интервью Тюлеев говорит, что готов работать на благо города. На самом деле, нет никаких оснований сомневаться в искренности его слов. Правда понимание "блага" может быть весьма размыто и не совпадать с общечеловеческим благом. Вот что он рассказал в одном из своих интервью:

- Я бы отдал в частную собственность все перекрестки больших улиц. Тогда бы пешеходы там переходили улицы под землей. А владельцы частной собственности сами бы решали, что там построить – магазины, кафе, рестораны, парикмахерские.

Избиратели могут даже не сомневаться. Может отдать без сожаления и перекрестки, и тротуары, и парки и кто знает, что еще. Подтверждение этому - прошлые "заслуги". За годы, которые он находился на посту мэра в Бишкеке множество участков вдруг стали частными, а не общественными. Строительные скандалы город расхлебывает до сих пор. Это и стройка у магазина "1000 мелочей", которую оспорили во всех возможных судебных инстанциях, но уродливый котлован в центре города закопать не могут - земля частная. Это и продажа земель вокруг здания Генпрокуратуры, А еще продажа участков в парке Ата-Тюрк и выдача участков на набережной реки "Ала-Арча". Это лишь то, что сразу приходит в голову, но фактов может быть и больше.

При этом надо признать, что было во время управления Тюлеевым не только плохое. Можно вспомнить, что бюджетникам выдавали квартиры (правда старые и многие до сих пор не могут их приватизировать), начали строить Южную Магистраль, пытались навести порядок в работе "Тазалык". И совершенно точно не только при Наримане Тюлееве городские службы давали добро на сомнительные стройки и торговали правами на распоряжение землей в столице. Такое происходило при каждом мэре, при всех депутатах городского кенеша. Изменится ли что-то с приходом нового созыва горкенеша? Очень маловероятно. И причина здесь одна: принимать решения будут все те же люди - "партии эксов", которые в общей сложности заполучили 27 мандатов из 45. Более того, почти на 20 процентов горкенеш состоит из депутатов прежних созывов, которые успели поменять партийную принадлежность и вновь занять кресло.

Отметим, выборы в горкенеш состоялись 11 апреля. Пока официальные итоги выборов не подведены. Несколько проигравших партий призывают провести новые выборы, так как во время голосования были зафиксированы нарушения законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/398562
Теги:
выборы, Кыргызстан, Нариман Тюлеев
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