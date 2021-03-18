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В РУз планируют ввести ответственность за вмешательство в деятельность НПО

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В Узбекистане планируют ввести ответственность за незаконное вмешательство в деятельность негосударственных некоммерческих организаций, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

Это предусмотрено проектом закона "О внесении дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", который размещен для общественного обсуждения на Портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Проектом устанавливается ответственность за незаконное вмешательство в деятельность негосударственных некоммерческих организаций.

Согласно документу, должностные лица, совершившие правонарушение, могут быть привлечены к ответственности в форме штрафа в размере от 7 до 10 размеров базовой расчетной величины (от 1,7 миллиона до 2,4 миллиона сумов), а в случае повторного – до 15 размеров БРВ (до 3,6 миллиона сумов).

Законопроектом предусмотрено, что в случае выявления данного правонарушения органы юстиции составят протокол об административном правонарушении и передадут его в суд.

Следует отметить, что в связи с тем, что ранее не устанавливалась ответственность за подобные нарушения, по этой причине негосударственные некоммерческие организации принудительно вовлекались в спонсорскую и другую деятельность, со стороны отдельных должностных лиц ставились ограничения в проведении ими мероприятий, встречались случаи конфискации принадлежащих ННО собственности и имущества, а также затребования у них документов (сведений) с нарушением законодательства и другие подобные правонарушения.

"Принятие законопроекта создаст более благоприятные условия для свободного функционирования негосударственных некоммерческих организаций и будет способствовать эффективной реализации реформ в сфере развития гражданского общества", – уверены в Минюсте.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/398566
Теги:
закон, НПО, Узбекистан
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