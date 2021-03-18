Бензин 92 марки к апрелю в Душанбе повысится до 9 сомони за литр

Таджикистан сократил импорт нефтепродуктов в первые два месяца этого года. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на автотопливо.

Около 82 тысяч тонн нефтепродуктов поступило в Таджикистан за первые два месяца этого года, что на 8% меньше, чем в этом же периоде 2020-го, сообщает Агентство по статистике при президенте республики.

Общая импортная стоимость поступивших в республику нефтепродуктов составила более $37,6 млн.

Розничные цены на бензин в республике за первые два месяца повысились на 16,4%, дизельное топливо – на 6,5%, сжиженный газ – на 3,1%.

Отметим, что рост стоимости автомобильного топлива в Таджикистане ускорился в первой декаде текущего месяца. Цена наиболее востребованной марки бензина - АИ-92 на столичных заправках выросла за этот период почти на 25%.

Ожидается, что розничная цена на данную марку в Душанбе к началу апреля повысится до 9 сомони за один литр (67 сомов).

Подорожали также другие марки бензина и дизтоплива: в столице: АИ-95 – на 21,7% (с 6,90 до 8,40 сомони), АИ-98 – на 8,8% (с 7,90 до 8,60 сомони), дизтопливо - на 14,7% (с 6,80 – 7,80 сомони).

Бензин после резкого подорожания цены на него исчез с заправок Таджикистана. В регионах страны стоимость топлива еще выше, так как нефтепродукты в основном доставляются железной дорогой до столичных хранилищ.

Также росли с начала года цены на сжиженный газ – на 7% (с 4,25 до 4,55 сомони). Этим видом топлива пользуется более половины автотранспорта в республике.

Вследствие подорожания автомобильного топлива периодически возникает его нехватка на АЗС, и спекулянты, пользуясь моментом, продают его по сильно завышенным ценам.

Поставщики обосновывают резкое удорожание ГСМ ростом мировых цен на нефти, что приводит к повышению стоимости продукции нефтеперерабатывающих заводов.

Почему нефть дорожает?

Цена нефти Brent с 1 января текущего года выросла почти на $13 и сегодня, 17 марта, составляет $68.

Российские специалисты объясняют рост стоимости нефти, в первую очередь, превышением спроса над предложением.

"Экспортеры нефти так закрутили вентиль в прошлом году, что нынешнего производства уже не хватает, чтобы покрыть все потребности", - отмечают специалисты.

Также указывается на спекуляции, обострении ситуации на Ближнем Востоке и слабый доллар.

Международное энергетическое агентство прогнозирует дальнейшее повышение спроса на нефть в мире.

"Потребление нефти в первом квартале 2021 года выглядит выше, чем ранее ожидалось, чему способствуют холода в Северной Азии, Европе и США. Более сильная экономика и внедрение вакцины поддержат рост спроса во втором полугодии", - считают специалисты МЭА.

Российские аналитики прогнозируют, что к началу апреля подорожает сравнительно больше бензин АИ-95.

"С начала года он уже подорожал на 2,3%, тогда как АИ-92 и дизтопливо выросли в цене на 1,3 - 1,5%. На протяжении нескольких месяцев стоимость АИ-95 продолжит расти на фоне инфляции, и этот процесс остановится только к лету. К апрелю он может подорожать на 3 - 4%", - полагают аналитики.

Ожидается, что активизация спроса продолжится до окончания весны. За весь год совокупный рост цен на топливо может достичь 5 - 7%.

Отметим, что до 90% нефтепродуктов Таджикистан импортирует из России по льготным условиям.

Источник: asiaplustj.info