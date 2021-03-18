Какая погода ждет кыргызстанцев на праздник Нооруз

Временами дождь. Такая погода ждет кыргызстанцев на праздник Нооруз. Прогноз на 19-23 марта от Кыргызгидромет.

по Чуйской, Таласской областям

19 марта без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем ​​в отдельных районах Чуйской области с усилением до 15-20 м/с. 20 марта без осадков. Днем на большей части территории Таласской области, в отдельных районах Чуйской области дождь, в горных районах снег.

21 марта на большей части территории временами дождь, в горных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные.

22 марта на большей части территории Чуйской области, в отдельных районах Таласской области дождь, снег, в горных районах снег. 22 марта днем ​​и 23 марта без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 20 марта днем ​​и 21 марта с усилением до 15-20 м/с.

по городу Бишкек

19 марта без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем ​​с порывами до 14 м/с. 20 марта ночью и днем ​​без осадков, вечером возможен дождь. 21 марта и 22 марта ночью временами дождь. 22 марта днем ​​и 23 марта без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 20 марта днем ​​и 21 марта с усилением до 14 м/с.

по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям

19 марта без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 20 марта в отдельных районах Баткенской области, в горных районах Джалал-Абадской области, в зоне земледелия Джалал-Абадской области и в Ошской области без осадков. Днем в отдельных районах Баткенской области, в предгорных и горных районах Джалал-Абадской области снег, в долинной зоне Джалал-Абадской области и в Ошской области без осадков.

21 марта на большей части территории дождь, в горных районах снег, в отдельных районах Баткенской, Джалал-Абадской области осадки интенсивные. 22 марта ночью на большей части территории Джалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской, Баткенской области, дождь, в горных районах снег.

22 марта днем ​​и 23 марта ночью без осадков. 23 марта утром и днем ​​в отдельных районах области дождя, в горных районах Ошской области снег, в зоне земледелия Ошской области и в Джалал-Абадской области без осадков.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 20 марта днем ​​и 21 марта с усилением до 15-20 м/с.

по Иссык-Кульской области

19-20 марта и 21 марта ночью без осадков. 21 марта днем ​​в отдельных дождях, в горных районах снег.

22-23 марта без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 20 марта днем ​​и 21 марта с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

19-23 марта без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Нарынской области

19 марта без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 20 марта и 21 марта ночью без осадков. 21 марта днем ​​в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег. 22-23 марта без осадков.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 20 марта днем ​​и 21 марта с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 24-25 марта

24 марта в горных районах, в зоне земледелия без осадков. Небольшое повышение температуры воздуха.

25 марта ночью в горных районах Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областей снег, по остальной территории - без осадков. Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской области, в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, в горах снег. Небольшое понижение дневной температуры воздуха.