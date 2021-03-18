Отток трудовых мигрантов из РФ отразился на объемах денежных переводов

В России отмечают уменьшение объемов денежных переводов физических лиц. Эксперты связывают такую тенденцию с тем, что многие иностранцы так и не смогли вернуться в страну, покинув ее во время карантина, сообщает media-mig.ru..

Отмечается, что рынок денежных переводов физических лиц сокращается второй год подряд. Темпы ускорились в 2020 году, снижение составило 3,8 %. В физическом выражении иностранцы перевели на родину 40,1 млрд долларов.

Трансграничные переводы достигли своего минимума во втором квартале минувшего года, то есть как раз в то время, когда в стране был объявлен локдаун. Ситуация начала исправляться в сентябре. Ожидается, что объемы денежных потоков, которые отправляют физические лица, восстановятся после снятия ограничений.

В своем отчете Центробанк отмечает, что меньше денег стали переводить в страны СНГ. Снижение составило 14,4 %. Зато в страны дальнего зарубежья переводы, наоборот, выросли, хотя и не так значительно – на 0,9 %.

Отметим, иностранные граждане массово стали покидать территорию России во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. До сих пор границы остаются закрытыми и многие трудовые мигранты не могут вернуться в страну. Такая ситуация отражается на экономических процессах в РФ и в государствах, откуда ехали на работу мигранты.