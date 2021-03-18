В программу московского Нооруза вошли кыргызские номера

Представители кыргызской диаспоры в Москве примут участие в запланированном общегородском празднике "Навруз". Он пройдет в российской столице 21 марта, но на сей раз – в особом формате.

"В культурной и общественной жизни Москвы, - рассказали в столичном департаменте национальной политики и межрегиональных связей, - Навруз занимает особое место. Ежегодно мероприятия праздника проходят на открытой для всех желающих площадке. За последние годы в праздничных гуляниях приняли участие сотни тысяч горожан и гостей столицы. Проведение мероприятия из года в год поддерживают национальные общественные организации города, ряд полномочных представительств российских регионов и посольств зарубежных государств, отмечающих Навруз".

Однако в текущем году, по информации департамента, в связи с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, этот торжество решено было организовать в онлайн-формате. Зрители смогут принять участие дистанционно, подключившись к прямой трансляции 15-го Московского общегородского праздника "Навруз" с 12:00 до 18:00 на его официальном сайте https://navruz.moscow/, ТВ МИР и в социальной сети "Одноклассники".

Нынешняя программа, как заявлено, максимально приближена к традиционному празднованию. И включает видео-презентации национальных диаспор и общественных объединений, национально-культурных автономий Москвы, стран, для которых Навруз является национальным праздником. "13 представителей национальных диаспор-участников праздника подарят зрителям свои выступления и создадут неповторимую атмосферу добра и дружбы, весенней свежести и радости жизни", - подчеркнули в департаменте национальной политики и межрегиональных связей российской столицы.

Начнутся праздничные мероприятия с видео-показа фильма "Московский Навруз. История праздника" о том, как Навруз стал для столицы символом межкультурного и межнационального единения народов. В видеоблоке "Национальный дворик" зрители познакомятся с богатством и красотой традиционных ремесел, увидят уникальные изделия мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства, национальные костюмы. Видеоблок "Национальные игры" расскажет о традиционных спортивных играх Навруза, например, о борьбе или конных состязаниях. А затем представители диаспор поделятся в видеоблоке "Национальная кухня" секретами национальной кулинарии, для желающих будет представлен мастер-класс по приготовлению плова.

В 14:00 на сцене начнется концертная программа с участием лучших танцевальных и певческих коллективов национальных диаспор России и стран-участниц. Завершат концерт выступления звезд эстрады Аслана Гусейнова, Согдианы, Аниты Цой, Эмиля Кадырова, Светланы Першиной и знаменитого коллектива "Хор Турецкого".

Кыргызстан в этом концерте, по словам председателя Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкула Аттокурова, представят фольклорная группа "Керемет" и известная исполнительница Кулипа Карымшакова.

"На днях организаторы "Навруза" провели прослушивание, отбор всех участников. И все номера, предложенные нашими соотечественниками, утверждены, включены в праздничную программу", - говорит Раимкул Аттокуров.