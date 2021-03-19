Профсоюзы в РФ предложили не давать мигрантам статус самозанятых

Федерация независимых профсоюзов России предлагает запретить выдавать иностранным гражданам статус самозанятых. Соответствующее письмо было направлено главе правительства Михаилу Мишустину. сообщает издание media-mig.ru.

Организация уверена, что платформенная занятость создаст риск социального, экономического и политического напряжения в обществе.

Наибольшую тревогу профсоюзов вызывает выдача разрешений на самозанятость в строительной сфере. По мнению организации, это может привести к тому, что работодатели снизят нормы безопасности труда. А это, в свою очередь, чревато травмами и смертельными исходами среди мигрантов. ЧП могут обострить внешнеполитические отношения со странами СНГ и ЕАЭС.

Отметим, статус самозанятых могут получить россияне и граждане стран ЕАЭС, которые работают в сфере перевозок грузов и пассажиров, строительства и ремонта, оказания косметических услуг на дому, а также фрилансеры разных специальностей и владельцы квартир, сдающие их в аренду. Доход самозанятых граждан не должен превышать 2,4 млн в год.

Предложение запретить самозанятость для иностранцев звучит не в первый раз. Ранее его озвучивали те, кто обеспокоен тем, что в секторе такси работают в основном мигранты.