Узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAC 2001 была одобрена в КНР

Узбекско-китайская вакцина от коронавируса ZF-UZ-VAC 2001 была одобрена для экстренного применения в Китае, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минздрава.

Напомним, что вакцина была разработана Институтом микробиологии при Академии наук Китая и компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Узбекистан был назван соавтором вакцины за вклад в ее испытания.

С ноября 2020 года по настоящее время проводится последний этап тестирования вакцины на территории Китая, Эквадора, Узбекистана и нескольких других стран при участии 29 тысяч человек. Фазы I и II клинических испытаний препарата завершились еще в октябре прошлого года. Исследования были организованы в Пакистане, Индонезии и Узбекистане.

Новый препарат относится к группе субъединичных белковых вакцин, которые в основном похожи на многие другие зарегистрированные вакцины. Они обучают организм распознавать спайковый белок на поверхности вируса. Разница заключается в том, что такие вакцины содержат не весь вирус, а только его субъединицы, проще говоря, фрагменты, что делает их на сегодняшний день одними из самых безопасных.

Вакцина ZF-UZ-VAC 2001 стала первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в Узбекистане.

По предварительным результатам клинического исследования, побочные эффекты 1 степени (аллергическая реакция, небольшой жар, головная боль) наблюдались у 5 человек или 0,3% среди реципиентов китайско-узбекской вакцины. Для сравнения, у Pfizer/Biontech этот показатель составлял 2-3,8%, у "Спутника V" – 0,3-0,4%.

При этом ZF-UZ-VAC 2001 оказалась в шесть раз лучше против британского и южноафриканского штаммов, чем американская Moderna, рассказала первый заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова.

Она также заметила, что у нее практически отсутствуют побочные эффекты. Если говорить об эффективности вакцины, ее иммуногенность составляет 97%, а уровень выработки антител после второй дозы повышается в 11 раз.

Еще один важный момент – Компания Jurabek Laboratories в ближайшее время запустит производство китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC 2001 в Узбекистане.