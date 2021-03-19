Садыр Жапаров навестил в детском центре 79 детей, возвращенных из Ирака

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 19 марта, ознакомился с условиями проживания и оказываемой помощью детям, возвращенным из Ирака. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Как проинформировали главу государства, 16 марта в один из детских центров Чуйской области были доставлены 79 детей, в том числе 38 мальчиков и 41 девочка в возрасте от 2 до 18 лет, репатриированных из Ирака в рамках гуманитарной миссии "Мээрим".

В центре имеются все условия для проживания и отдыха. Детям предоставляется четырехразовое питание. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают круглосуточную безопасность. Соответствующие специалисты работают по их ресоциализации для дальнейшей передачи родственникам. В данное время они проходят курс реабилитации по возвращению к безопасной жизни.

Глава государства осмотрел здание учреждения, спальные комнаты и столовую, где ему продемонстрировали рацион, которым кормят детей.

В беседе с воспитателями учреждения, президент отметил важность оказания всесторонней помощи вернувшимся детям. Как подчеркнул глава государства, эти дети граждан Кыргызстана, по разным причинам, выехавшим в Ирак, пережили последствия боевых действий на чужбине, поэтому им необходимо показать, что на Родине они всегда найдут приют, заботу и защиту.

Садыр Жапаров подчеркнул, что государство будет прилагать все усилия и использовать любые ресурсы в обеспечении безопасности, сохранения жизни и здоровья своих граждан, находящихся за рубежом. Он обратил внимание соответствующих государственных органов на усиление работы по реабилитации и реинтеграции детей в полноценную и безопасную жизнь, составлению на каждого ребенка индивидуального плана защиты детей и социальному сопровождению детей и семей.

Также президент отметил необходимость оказания повсеместного содействия в получении всех гарантированных государственных услуг.