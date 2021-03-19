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В Иссык-Ате вандалы осквернили братскую могилу воинов (видео)

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- Светлана Лаптева
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В Иссык–Ате на братском захоронении воинов, умерших от ран во время Великой Отечественной войны, с ограды варварски сбиты звезды и сняты несколько цепей. Факт вандализма обнаружили представители общественного объединения "Казаки Бишкека". Они, напомним, в прошлом году ставили ограду и привели в порядок всю территорию захоронения.

Ограждение было установлено для того, чтобы по могилам не выгоняли пасти скот. Оно было изготовлено при финансовой поддержке посольства РФ в КР.

Про это захоронение когда–то корреспонденту "Вечерки" рассказала медсестра фрунзенского госпиталя времен войны. Тяжелораненых отправляли в Иссык–Ату из госпиталей. Вскоре медсестра умерла, не успев показать место погребения солдат. Энтузиасты искали это место в течение нескольких лет. Нашли. К сожалению, в архивах списки умерших от ран на курорте "Иссык–Ата" пока не найдены.


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URL: https://www.vb.kg/398599
Теги:
ВОВ, кладбище, Кыргызстан
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