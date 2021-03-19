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Глава Госархстроя Урматбек Кокочаров отделался выговором

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В ходе выездного заседания в МП "Бишкекглавархитектура" глава правительства Улукбек Марипов объявил выговор главе Госархстроя Урматбеку Кокочарову.

По словам премьера, Кокочарова рекомендовали снять с должности, но Марипов принял решение пока объявить выговор.

Кроме глава кабмина рекомендовал рассмотреть соответствие занимаемой должности главы "Бишкекводоканала" Мурадина Сейдалиева, а также и.о. начальника Управления земельными ресурсами мэрии Бишкека Медера Бейшеналиева и начальника Управления землепользования и строительства Азамата Кадырова.

В ходе заседания чиновников раскритиковали за хаотичную застройку столицы, вырубку зеленых насаждений, отсутствие тротуаров и смог.

Источник: elgezit.kg


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URL: https://www.vb.kg/398603
Теги:
Бишкекглавархитектура, Улукбек Марипов
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