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Кыргызстан расширит взаимодействие с Россотрудничеством

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- Евгений Денисенко
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Кыргызстан продолжит участие в действующих и в новых проектах Россотрудничества. Об этом шла речь в ходе состоявшейся в Москве встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгением Примаковым.

Как сообщили в посольстве, большое внимание собеседники уделили вопросам взаимодействия обеих стран в гуманитарной и социальной сферах. Гульнара-Клара Самат выступила с инициативой о создании в Кыргызстане интеллектуально-дискуссионной площадки по развитию культурно-гуманитарного сотрудничества, с участием молодежи и представителей экспертных кругов.

Посол КР также рассказала об активной деятельности кыргызстанских волонотеров-медиков на пике пандемии в Кыргызстане в минувшем году, предложила наладить сотрудничество между такими добровольцами в обеих странах. И отметила заинтересованность кыргызской стороны в обмене опытом по решению экологических проблем.

Российскую сторону, в свою очередь, заинтересовало предложение посольства об организации в Кыргызстане мобильной библиотеки, призванной знакомить молодых кыргызстанцев с произведениями известных кыргызских и русских писателей. Россотрудничество, как было заявлено, может принять участие в оснащении этой библиотеки, обеспечении ее литературой. Также будет проработан вопрос создания передвижного кинотеатра для показа обучающих фильмов в отдаленных населенных пунктах республики.

Кроме того, Россотрудничество изучит возможность проведения курсов для обучения кыргызстанцев навыкам в сфере IT-технологий при профессионально-техническом училище в одном из регионов республики. Обсуждались и другие совместные инициативы.

Россотрудничество - федеральный орган исполнительной власти России, действующий в сфере обеспечения и развития международных отношений РФ с государствами СНГ и другими странами, а также в области международного гуманитарного сотрудничества. Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена, как сообщается, на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России. В настоящее время Россотрудничество представлено в 81 стране 98, в том числе в Кыргызстане.

Агентство подведомственно Министерству иностранных дел Российской Федерации. С июня 2020 года возглавляется Евгением Примаковым – внуком Евгения Максимовича Примакова, который в 1998-1999 годах возглавлял правительство РФ.

Силами Россотрудничества и при его участии в Кыргызстане реализуются различные гуманитарные, образовательные проекты, обеспечивается деятельность Российских центров науки и культуры в Бишкеке и Оше.


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URL: https://www.vb.kg/398607
Теги:
Россия, Кыргызстан
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