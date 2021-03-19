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В Бишкеке вышла в свет книга про Исхака Раззакова

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке презентовали книгу "Исхак Раззаков жана анын жердештери" (Исхак Раззаков и его земляки, - прим ред.). Об этом на своей странице в соцсети сообщил автор книги, журналист Абдиллабек Авазов.

По его словам, спонсором выпуска книги выступил председатель Фонда имени Раззакова Замирбек Осмонов.

"То, что книга вышла в день смерти нашего выдающего деятеля считаю символичным. Также хочу поблагодарить за проделанную работу журналиста Сайрагуль Дуулатову, поэтессу Айнагуль Базарбекову и работников типографии", - написал Авазов.


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URL: https://www.vb.kg/398609
Теги:
книги, Бишкек, Кыргызстан
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