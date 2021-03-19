В Бишкеке вышла в свет книга про Исхака Раззакова

В Бишкеке презентовали книгу "Исхак Раззаков жана анын жердештери" (Исхак Раззаков и его земляки, - прим ред.). Об этом на своей странице в соцсети сообщил автор книги, журналист Абдиллабек Авазов.

По его словам, спонсором выпуска книги выступил председатель Фонда имени Раззакова Замирбек Осмонов.

"То, что книга вышла в день смерти нашего выдающего деятеля считаю символичным. Также хочу поблагодарить за проделанную работу журналиста Сайрагуль Дуулатову, поэтессу Айнагуль Базарбекову и работников типографии", - написал Авазов.