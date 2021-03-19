Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 100.75 - 102.12

Сколько школьников в Бишкеке обучаются в традиционном формате

166  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На 19 марта в школы Бишкека ходят порядка 109 тысяч детей, это ученики начальных, 5, 9 и 11 классов. Все остальные дети пока остаются на онлайн обучении. Об этом сообщила столичная мэрия.

"Столичные образовательные организации работают согласно алгоритмам по недопущению распространения коронавирусной инфекции, утвержденным министерством образования и науки, министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики", - уверяют в муниципалитете.

Так, в школах организован входной фильтр, медицинские работники измеряют температуру и отмечают состояние каждого ребенка в журналах здоровья, везде установлены локтевые санитайзеры, урны для использованных масок, осуществляется проветривание учебных кабинетов, соблюдается масочный режим.

Отмечается, что администрация школ, сотрудники управления образования, здравоохранения и ЦГСЭН ежедневно проводят мониторинг состояния здоровья детей.

По статданным, всего в Бишкеке обучаются около 192 тысяч школьников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398610
Теги:
мэрия, школа, Бишкек, Кыргызстан, ученик, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  