Сколько школьников в Бишкеке обучаются в традиционном формате

На 19 марта в школы Бишкека ходят порядка 109 тысяч детей, это ученики начальных, 5, 9 и 11 классов. Все остальные дети пока остаются на онлайн обучении. Об этом сообщила столичная мэрия.

"Столичные образовательные организации работают согласно алгоритмам по недопущению распространения коронавирусной инфекции, утвержденным министерством образования и науки, министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики", - уверяют в муниципалитете.

Так, в школах организован входной фильтр, медицинские работники измеряют температуру и отмечают состояние каждого ребенка в журналах здоровья, везде установлены локтевые санитайзеры, урны для использованных масок, осуществляется проветривание учебных кабинетов, соблюдается масочный режим.

Отмечается, что администрация школ, сотрудники управления образования, здравоохранения и ЦГСЭН ежедневно проводят мониторинг состояния здоровья детей.

По статданным, всего в Бишкеке обучаются около 192 тысяч школьников.