Богатейшие люди мира за день потеряли более 23 миллиардов долларов

Состояние десяти богатейших людей мира за четверг упало почти на 23,5 миллиарда долларов на фоне распродаж на фондовых рынках, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

Самые сильные потери понес глава Tesla Илон Маск: его капитал рухнул на 9,9 миллиарда долларов, до 162,1 миллиарда, в итоге он снова ушел на третью строчку рейтинга Forbes.

Второе место вернул себе самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние сократилось на 525 миллионов долларов, до 162,6 миллиарда.

На первой строчке остается основатель Amazon Джефф Безос, он потерял 5,7 миллиарда, теперь у него 178,1 миллиарда.

Четвертую и пятую позиции рейтинга заняли создатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов за сутки) и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 миллиарда долларов).

Из десятки богатейших миллиардеров состояние выросло только у инвестора Уоррена Баффета (плюс 505 миллионов), он находится на шестом месте. За ним идут Ларри Эллисон, Ларри Пэйдж, Сергей Брин и Амансио Ортега.

По данным рассчитываемого агентством Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние десяти богатейших людей мира за понедельник уменьшилось на 26,5 миллиарда долларов. Маск потерял за день 11,1 миллиарда долларов, оставшись при этом на второй строчке после Безоса. Третье место у Гейтса, четвертое и пятое - у Арно и Цукерберга.

Эти процессы связаны с распродажами на американских фондовых рынках на фоне роста доходности гособлигаций в свете инфляционных опасений. Кроме того, не обошлось без влияния данных о неожиданном росте числа первичных заявок на пособие по безработице.

Источник: РИА новости