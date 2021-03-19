Застройщикам все мало? В Бишкеке разгорается очередной земельный скандал

В Бишкеке, и без того застроенном до предела, готов разразиться очередной земельный скандал. На это раз речь идет о придомовом участке в центре столицы между улицей Советской и Усенбаева, собственниками которого являются жильцы дома по Абдрахманова, 101.

В редакцию VB.KG обратилась инициативная группа. По их словам, некие люди предлагали жильцам по 2 тысячи долларов за разрешение на строительство. И это при том, что речь идет о доме на 150 квартир!

Стоит отметить, что на земельном участке, на который положили глаз застройщики, расположено небольшое футбольное поле и детская площадка. А, следовательно, гулять детям из прилегающих домов будет, попросту, негде.

Жильцы vs застройщики

Выяснилось, что на земельный придомовой участок, который стал причиной конфликта, есть госакт или, так называемая, "Красная книга". В ней прописано, что участок находится в собственности жителей дома № 101. Правда, в настоящее время, эти документы находятся у бывшего домкома. И передавать документы инициативной группе она, как ни странно, не хочет.

Накануне, 18 марта, жильца дома провели собрание, где присутствовали и представители столичного муниципалитета.

В беседе с VB.KG сотрудники мэрии Бишкека отметили, что продажа подобного земельного участка, незаконна, согласно нормам действующего Земельного и Жилищного кодекса. Так как является общей собственностью жильцов многоквартирного дома.

Кроме того, в ст. 31 Жилищного кодекса КР четко прописано: "Способ управления общим имуществом собственников многоквартирного дома выбирается на общем собрании собственников помещений. Решение общего собрания о выборе способа управления принимается большинством голосов из общего числа собственников жилых и нежилых помещений и является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме".

Именно поэтому инициативная группа и провела собрания с жильцами с целью переизбрания домкома и расстановкой всех точек над "i" в спорном вопросе.

На собрании активисты отметили, что по информации, на месте их придомового участка хотят возвести бизнес-центр. О продаже своего придомового участка они узнали еще два года назад. В 2019 году информация о нем была размещена от имени Агентства недвижимости на одном из отечественных сайтов. Жильцы выяснили, что в качестве продавца выступала некая Аида. Предоставлять более подробную информацию представители агентства жильцам дома отказались.

После резонного возмущения собственников продавцам, к жильцам начали наведываться неизвестные люди, представлявшиеся застройщиками.

- Они обещали облагородить детскую площадку. Но каким образом, если на ее месте начнется застройка? Не уточнили они жильцам в беседе и то, что в случае появления здания, люди, попросту лишаться солнечного света и части коммуникаций. И это не говоря про коллапс с парковкой автотранспорта. Ведь бизнес-центр предполагает активный подъезд авто к зданию. А развернутся ни на прилегающих к двору тротуарах, ни на расположенной рядом улице Усенбаева, попросту негде, - переживают жильцы дома по улице ул. Абдрахманова, 101.

Еще один камень преткновения

Еще одним камнем преткновения в споре жильцов стала позиция бывшего домкома по ООО "Жанаша", которое обслуживает данную многоэтажку.

Жильцы возмущены тем, что чинить крыши, оплачивать уборщицу и делать иную работу им приходится за свой счет. При этом им систематически приходят счета от "Жанаша".

- Во дворе грязь. Дворник приходит в лучшем случае пару раз в неделю. В остальное время мусор валяется и на детской площадке и возле подъездов. Многие отказываются платить этому ООО. Но тем, кто этого не делает, отказывают в выдаче справок до погашения задолжности перед "Жанаша". У нас в целом много вопросов по статусу этого ООО, обязательствами перед жильцами и отношениями с ними. Мы хотим расторгнуть договор с этой компанией, но бывшая домком, несмотря на недовольство жильцов, всячески тормозит этот процесс, - высказали на собрании свое возмущение собственники квартир.

В базе Минюста КР, числится только одно ООО "Жанаша". Учредителями организации является некий Мамытов Кылычбек Омурбекович (он же и руководитель ООО) и Сатыбалдиева Канышай Калыбаевна. "Жанаша" прошла перерегистрацию в феврале прошлого года. Адрес юрлица числится в Первомайском районе Бишкека.

Но, что интересно, с "Жанаша" и ее отношениям к жильцам связан еще один скандал, появившийся в СМИ в 2015 году. Примечательно, что он также связан с неисполнением своих обязательств перед жильцами.

Согласно сообщению на одном из отечественных сайтов, жители дома №113 по проспекту Чуй жаловались на ООО "Жанаша", которое не может заделать протекающую крышу.

По их словам, в первом подъезде этого дома протекает крыша.

"Мы обращались к компании, которая обслуживает дом, но реакции не последовало. Мы коммунальные услуги платим этой компании", - написали жители.

Как отмечалось, тогда, по данным Министерства юстиции КР, руководителем ОсОО "Жанаша" является Жайчыбеков Мырсалы Соксогоевич, учредителями выступали Мамытов Кылычбек Омурбекович (нынешний учредитель), Сейдалиев Айдарбек Найзабекович.

К слову, Мырсалы Жайчыбеков числится в реестре адвокатов в Минюсте по Джалал-Абадской области.

На других собственников, кроме принадлежности в ООО "Жанаша" другой информации нет.

В настоящее время жильцы будут продолжать борьбу за выход из "Жанаша" и создание нового ТСЖ.

В любом случае, понятно сейчас то, что определенный застройщик положил глаз на придомовой участок в "золотом квадрате" Бишкека. Конечно, в масштабах города это неединичный случай. Однако ни чиновники, ни стройкомпании, ни заинтересованные представители городских МТУ не должны забывать, что есть норма, по которой купля-продажа придомовых участков общей собственности невозможна. Главное теперь, в очередной раз не наплевать на закон ради чьей-то единичной выгоды…

В свою очередь, редакция VB.KG продолжит следить за ситуацией, связанной с придомовым участком по улице Абдрахманова, 101.