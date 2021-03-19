Сборная Кыргызстана по фехтованию примет участие в Кубке Мира

Члены национальной сборной команды Кыргызстана по фехтованию примут участие в рейтинговом Кубке Мира.

Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, Кубок Мира пройдет с 19 по 23 марта в городе Казань.

Состав национальной сборной КР по фехтованию:

- Даанышман Жумабай уулу, МС;

- Нурлан Кулуев, МС;

- Жоодат Есеналиев, КМС;

- Илим Бакытбек уулу, МС;

- Камиля Абдыл-Хамитова, МС;

- Нуртай Абдыл-Хамитов, главный тренер;

- Валерий Карякин, старший тренер.

Отечественные спортсмены командированы с 17 по 25 марта в город Казань дирекцией по олимпийским видам спорта на основании календарного плана основных республиканских и международных соревнований.

Источник: Sport АКИpress