Сборная Кыргызстана по фехтованию примет участие в Кубке Мира

Члены национальной сборной команды Кыргызстана по фехтованию примут участие в рейтинговом Кубке Мира.
Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, Кубок Мира пройдет с 19 по 23 марта в городе Казань.
Состав национальной сборной КР по фехтованию:
- Даанышман Жумабай уулу, МС;
- Нурлан Кулуев, МС;
- Жоодат Есеналиев, КМС;
- Илим Бакытбек уулу, МС;
- Камиля Абдыл-Хамитова, МС;
- Нуртай Абдыл-Хамитов, главный тренер;
- Валерий Карякин, старший тренер.
Отечественные спортсмены командированы с 17 по 25 марта в город Казань дирекцией по олимпийским видам спорта на основании календарного плана основных республиканских и международных соревнований.
Источник: Sport АКИpress