Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 100.75 - 102.12

Сборная Кыргызстана по фехтованию примет участие в Кубке Мира

129  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Члены национальной сборной команды Кыргызстана по фехтованию примут участие в рейтинговом Кубке Мира.

Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, Кубок Мира пройдет с 19 по 23 марта в городе Казань.

Состав национальной сборной КР по фехтованию:

- Даанышман Жумабай уулу, МС;

- Нурлан Кулуев, МС;

- Жоодат Есеналиев, КМС;

- Илим Бакытбек уулу, МС;

- Камиля Абдыл-Хамитова, МС;

- Нуртай Абдыл-Хамитов, главный тренер;

- Валерий Карякин, старший тренер.

Отечественные спортсмены командированы с 17 по 25 марта в город Казань дирекцией по олимпийским видам спорта на основании календарного плана основных республиканских и международных соревнований.

Источник: Sport АКИpress


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398617
Теги:
фехтование, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  