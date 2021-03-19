Общественный Совет МИД КР подытожил работу МИД, включая борьбу с COVID-19

Общественный Совет МИД КР провел мониторинг деятельности Министерства иностранных дел в 2020 году и особо отмечает, что этот год для Министерства иностранных дел, как и для всей страны, был сложным и трудным.

Пандемия COVID-19, массовая миграция, неготовность страны и народа к масштабным трудностям: закрытие границ и проблемы бизнеса, резкое падение доходной части бюджета. И на передовом фронте оказалось Министерство иностранных дел и диппредставительства за рубежом.

Через год после начала этих событий мы понимаем, что республиканский штаб в начале 2020 года не осознавал всю трагичность ситуации с неведомой доселе опасностью. В то же время, зарубежные дипломатические представительства КР стали на свой страх и риск искать возможность помочь медикам и заболевшим. Проходили переговоры о закупке СИЗ, масок, противовирусных лекарств. Главной своей задачей в начале 2020 года МИД определил деятельность по привлечению внешней помощи для проведения мероприятий по предупреждению и борьбе с пандемией COVID-19, а также для поддержки бюджета.

Работа была нацелена на реализацию задач по защите граждан и интересов страны, а также на задачи по предотвращению негативных последствий коронавирусной инфекции. В рамках своих полномочий МИД экстренно предпринимал все меры по решению проблем чрезвычайной важности: содействию в обеспечении страны средствами диагностики COVID-19 и средствами индивидуальной защиты; содействию в возвращении граждан КР из зарубежных стран; привлечению гуманитарной и технической помощи для поддержки системы здравоохранения и других наиболее пострадавших секторов экономики; поддержанию продовольственной безопасности; содействию в реструктуризации внешнего государственного долга и отсрочке платежей по ним. Мы наблюдали, что рабочая группа, штаб Министерства, работали практически 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Помимо функциональных обязанностей в сфере экономической дипломатии, МИД была проведена работа по расширению сотрудничества по "медицинской дипломатии". Для преодоления нехватки в стране основных медикаментов и соответствующих средств индивидуальной защиты была привлечена значительная внешняя гуманитарная помощь от зарубежных партнеров (ИВЛ-аппараты, кислородные концентраторы, тест-системы, реагенты для лабораторных тестов, ПЦР-тесты, СИЗ и другое медицинское оборудование).

Большая часть помощи поступила от РФ, КНР, Казахстана, Узбекистана, Турции, Южной Кореи, Катара, США, Швейцарии, ЕС, Венгрии, Ирана, Азербайджана, различных организаций. Общая сумма помощи составила более 95 миллионов долларов, включая помощь ЕС в рамках оперативных и краткосрочных мер реагирования на чрезвычайную ситуацию и поддержки бюджета свыше 36 миллионов евро.

МИД КР наряду с другими заинтересованными государственными органами оказывал повсеместное содействие Министерству финансов КР по вопросу привлечения внешней помощи для проведения мероприятий по предупреждению и борьбе с COVID-19, а также для поддержки бюджета.

В целом, была достигнута договоренность с донорами на сумму 774,4 миллиона долларов, из них привлечено 343,3 миллиона долларов внешней финансовой помощи, из них кредиты составили 271,3 миллиона долларов, а гранты - 72 миллиона долларов. Эти средства в основном были направлены в сектор здравоохранения и на выполнение социальных обязательств.

Продолжалась работа по разрешению проблем государственного долга, в частности, по временному приостановлению обслуживания внешнего долга перед зарубежными партнерами. В целом, за последние месяцы 2020 года была достигнута договоренность о временном приостановлении обслуживания внешнего долга перед Саудовской Аравией, ОАЭ, Кувейтом, ФРГ, Францией, Кореей, Японией, Турцией, Данией, КНР.

Одним из важных вопросов, которые прорабатывались в период пандемии коронавирусной инфекции, стало получение грантовой и гуманитарной помощи со стороны Российской Федерации. В частности, российской стороной было принято решение о выделении грантовой помощи в размере 20 миллионов долларов для поддержки бюджета республики .

За период пандемии, от российской стороны получены тест-системы для диагностирования коронавирусной инфекции, рассчитанные на проведение 145 тысяч исследований, а также медицинское оборудование.

Например, 24 декабря Россия оказала очередную гуманитарную помощь Кыргызстану для борьбы с эпидемией COVID-19. Посольством КР в РФ от Роспотребнадзора России были получены ПЦР-тест системы для проведения 200 тысяч исследований лабораторного диагностирования коронавирусной инфекции COVID-19.

В новом, 2021 году одной из важных проблем здравоохранения стала вакцинация; было предпринято обращение к российской стороне для выделения для вакцинации населения вакцины "Спутник V".

Большая помощь Кыргызстану была также оказана Казахстаном, Узбекистаном, Китаем, Японией, Южной Кореей, ФРГ, рядом кувейтских благотворительных организаций Кувейта и Катара, из Индии, Иордании, Турции, Пакистана, США.

В самые сложные месяцы прошлого года Кыргызстану помогали и международные организации: УВКБ ООН, Международная организация по миграции, структура "ООН-Женщины", инициатива "Луч света" ЕС-ООН, Всемирная продовольственная программа ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ОБСЕ.

Важно: с назначением в октябре министром опытного дипломата, кризисного менеджера Руслана а Казакбаева был в срочном порядке разработан "План антикризисных мер МИД (с октября 20020 года по февраль 2021 года)", все поставленные задачи были выполнены.

Значительная работа была проведена Министерством в ходе визитов, многочисленных встреч, телефонных бесед, переговоров и интервью с целью проведения разъяснительной работы по внутриполитической ситуации, о ее стабилизации и легитимации власти в соответствии с национальным законодательством. Была проделана большая работа по заверению зарубежных партнеров о приверженности КР всем своих международным обязательствам в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на двустороннем и многостороннем уровнях.

Только за период с 15 октября 2020 г. по февраль 2021 года МИД КР и загранучреждения КР провели в общей сложности 420 мероприятий (178 – Министерством иностранных дел КР, 242 – загранучреждениями КР), среди них 35 визитов, 60 заявлений/информационных сообщений, 242 встречи.

Летом 2020 года особенно сложной стала деятельность Министерства иностранных дел КР по возвращению граждан Кыргызской Республики на родину в период пандемии коронавирусной инфекции. Министерством и загранучреждениями КР была проведена масштабная работа по эвакуации наших граждан, в том числе при содействии стран-партнеров. В результате проведенной работы было организовано 227 прямых чартерных авиарейса – из России (157), Турции, ОАЭ, Индии, Пакистана, Кувейта, Саудовской Аравии, Бангладеш, ФРГ, Беларуси, Китая, Кореи, Монголии и 203 автобусных перевозки через территорию Казахстана.

Особо стоит отметить, что МИД в тесной связи с республиканским штабом разработало тактику ввоза граждан в страну по мере освобождения мест в обсервациях и больницах, что положительно сказалось на снижении количества заболевших. Министерством проработано возвращение 614 наших граждан на 31 авиарейсе в Казахстан из США, Египта, Таиланда, Малайзии, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Филиппин, Японии, Индонезии, Вьетнама, Австрии, Ирана, Афганистана, и перевозке их на специальном транспорте в Бишкек.

В результате проведенных переговоров с МИД РФ и МИД РК, были организованы 6 акций по возвращению из Оренбургской, Самарской областей и Республики Башкортостан РФ в Кыргызстан 11 606 соотечественников на 203 автобусах транзитом через территорию Казахстана. В целом, с момента вспышки коронавирусной инфекции из зарубежных стран посредством авиационного и наземного транспорта в Кыргызстан были возвращены 55192 граждан КР из 67 стран мира.

В рамках подготовки и проведения досрочных выборов Президента КР и референдума в дипломатических представительствах и консульских учреждениях КР, Министерством и загранучреждениями КР проведена активная информативно-разъяснительная работа с гражданами КР.

С ноября 2020 года в МИД КР действовал Штаб по проведению выборов на территории дипломатических представительств и консульских учреждениях КР. Был разработан План мероприятий МИД КР по подготовке и проведению досрочных выборов Президента КР, основанный на календарном плане ЦИК КР. Деятельность Министерства была нацелена на координацию, аккредитацию и развертыванию миссий международных наблюдателей на президентских выборах и референдуме по определению формы правления в КР 10 января 2021г. В соответствии с планом были организованы подготовка и проведение выборов Президента КР и референдума в дипломатических представительствах и консульских учреждениях КР за рубежом.

Во всех загранучреждениях КР с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в мире были предусмотрены меры по соблюдению требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Загранучреждения КР заранее согласовали с властями стран пребывания вопросы доступа граждан КР в места голосования без ограничений.

За 2020 год Министерством была проделана большая работа по цифровизации процесса предоставления консульских услуг посредством внедрения и совершенствования автоматизированных информационных систем "Консульский учет", "Паспорт", "ЗАГС", "Истребование", "Свидетельство на возвращение на родину", а также системы "Электронная виза".

В целях создания благоприятных условий для граждан КР, пребывающих за рубежом, МИД КР проводил работу по снижению всех тарифов за оказание консульских услуг.

Общественным Советом регулярно заслушивались и обсуждались отчеты и информации руководства и начальников департаментов МИД по текущим проблемам и выполнения Плана антикризисных мер в течение 2020 года.

Общественный Совет считает деятельность Министерства иностранных дел Кыргызской Республики за 2020 год, весьма драматичный и сложный год, - плодотворной, высокорезультативной, важной для обеспечения интересов республики по всем направлениям ее жизнедеятельности.

Автор - председатель Общественного Совета МИД КР, профессор Ишенкуль Болджурова.