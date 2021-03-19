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Недостача лошадей и яков. В Госучреждении "Ала-Арча" выявлена коррупция

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- Оксана Гут
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Выявлены коррупционные факты в деятельности Госучреждения "Ала-Арча". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ в рамках проводимой работы по пресечению коррупционных фактов, в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 ч.3 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР, выявлены грубые нарушения в деятельности Государственного учреждения "Кыргызский государственный природный парк Ала-Арча" при управлении делами президента и правительства КР.

Так, в ходе сверки фактического и документального количества крупного рогатого скота, находящегося на балансе КГПП "Ала-Арча", выявлена недостача 39 голов лошадей и 26 голов яков соответственно.

Установлено, что в результате противоправных действий ответственных лиц нанесен ущерб государству более чем на 3,7 млн. сомов.

В настоящее время ГКНБ проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/398622
Теги:
ГКНБ, правительство, президент, скотокрадство, Кыргызстан, уголовное дело, ущерб
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