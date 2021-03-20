Кыргызстанцы в России отпразднуют Нооруз

Праздничные мероприятия по случаю Нооруза проведут в России уроженцы Кыргызстана. Правда, такие торжества, как заявлено, пройдут не в массовом порядке, с участием ограниченного числа людей. И состоятся лишь там, где позволяет эпидемиологическая обстановка, с соблюдением установленных норм.

В российской столице, по словам председателя Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкула Аттокурова, местом встреч соотечественников станут, в том числе, кыргызские кафе. В свое время в СМИ сообщалось, что таких заведений, владельцами или совладельцами которых являются выходцы из Кыргызстана, здесь насчитывается до восьми десятков. Но сегодня, считает Аттокуров, их может быть даже больше.

"В разгар пандемии части из них пришлось закрыться – по причине ограничительных мер, финансовых проблем. Режим ограничений действует в Москве и сейчас, однако уже отчасти смягчается, в связи с постепенной нормализацией ситуации. Вновь начинают посещаться кафе, рестораны, театры, кинотеатры, музеи. За период пандемии люди соскучились по непосредственному общению, используют для этого открывающиеся возможности. Однако требований Роспотребнадзора никто отменял. Поэтому они будут соблюдаться и в тех кафе, где наши соотечественники соберутся отпраздновать Нооруз. Это - организация на входе мест для дезинфекции рук, 50-процентная заполняемость зала, расположение столов на определенном расстоянии друг от друга и так далее", - говорит Раимкул Аттокуров.

На праздничные застолья, там, где на них будут даны разрешения, соотечественники намереваются собраться и в других регионах страны, сообщили в Общероссийском кыргызском конгрессе. Мероприятия по случаю Нооруза, уже ставшие за последние годы в РФ традиционными, готовят и власти на местах. Правда – опять же с учетом действующих ограничений. Например, в той же Москве 21 марта торжество по случаю Нооруза пройдет в онлайн-формате. В течение всего дня через интернет будет транслироваться познавательно-концертная программа, организованная во взаимодействии с диаспоральными сообществами на базе одного из городских культурных центров.