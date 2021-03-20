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Мусорные безобразия заполонили начало улицы Боконбаева

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- Александр Тузов
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Бишкекчанка Марина Фроловская, работник культуры, подготовила для VB.KG целый фоторепортаж о мусорных безобразиях на улице Боконбаева между вытянувшимся вдоль магистрали пятиэтажками под номерами 7 и 10.

- Здесь ведут детей в соседние детский сад и школу. А ходить здесь очень неприятно. Люди выносят свои пакеты с мусором и оставляют под кустами, деревьями. Наверное, это приезжие, которые не знают куда выбрасывать отходы? Может, нужны плакаты с информацией, где находятся мусорные баки? – задается вопросом Марина.

Она объясняет, что мусорные баки стоят неподалеку на улицах Ибраимова и Гоголя. А из дворов мусорные баки здесь их убрали.

- Убрали по причине страшнейшей антисанитарии вокруг этих баков во дворах. Теперь антисанитария переехала из дворов на улицы! – возмущается Фроловская.


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URL: https://www.vb.kg/398626
Теги:
дети, детский сад, мусор, санитария, школа
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