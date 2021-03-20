Кыргызстанцы смогут принять участие в литконкурсе о русском языке

Стартовал приём заявок на литературный конкурс для российских соотечественников о русском языке и российской культуре за рубежом. Его инициировал, уже не в первый раз, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.

"За годы своего существования это творческое состязание стало доброй традицией", - отметили в комитете.

И сообщили, что ежегодно для конкурса выбирают тематику, которая волнует соотечественников, проживающих в разных странах. В этом году тема звучит так: "Русский язык и русская культура в современных условиях зарубежья: история, реалии и перспективы".

На конкурс принимаются литературные произведения, написанные в различных жанрах. Это могут быть научные и аналитические статьи, художественные тексты в прозе или в стихах. Главное, как подчеркнуто, чтобы они соответствовали заявленной теме.

Лучшие работы будут опубликованы в одноимённом сборнике. В Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга считают, что конкурс позволит собрать мнения соотечественников, касающиеся того, какую роль играют русский язык и российская культура в мировом развитии.

Презентация сборника войдёт в программу Всемирной конференции соотечественников, проживающих за рубежом, планируемой на нынешнюю осень.

Организаторы призвали всех зарубежных российских соотечественников, неравнодушных к вопросу сохранения за пределами России русского языка и культуры, принять участие в конкурсе. Заявки принимают до конца лета.