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Стрельба в Узгене. Задержан 24-летний подозреваемый в убийстве двоих мужчин

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- Оксана Гут
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Задержан один из подозреваемых в тяжком преступлении в Узгене. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

В рамках досудебного производства, начатого 19 марта по ст. 130 (Убийство) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, сотрудниками УВД Ошской области и Узгенского РОВД проведены оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие особо тяжкого преступления. В результате принятых мер органами внутренних дел задержан один из соучастников преступления.

Так, в ходе мероприятий сотрудниками милиции задержан 24 летний Х.А., житель Узгенского района, который подозревается в соучастии в преступлении (ст.41-130, ч. 2, п.2,11 УК КР) и на основании ст. 98 УПК КР выдворен в изолятор временного содержания Узгенского РОВД.

В настоящее время осуществляются дальнейшие соответствующие мероприятия, направленные на задержание иных лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/398630
Теги:
Ошская область, перестрелка, погибшие, убийство, Кыргызстан
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