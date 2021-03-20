Британия назвала Россию самой серьезной угрозой для своей безопасности

Британия опубликовала новую доктрину внешней и оборонной политики, в которой Россия названа "серьезной угрозой".

В докладе отмечается:

РФ является наиболее острой угрозой нашей безопасности. Мы будем активно отражать и защищать себя против всего спектра угроз, исходящих от России.

НАТО будет оставаться основой коллективной безопасности в нашем Евроатлантическом регионе и мы будем отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны РФ.

Лондон уважает народ, культуру и историю России, однако до тех пор, пока наши отношения с ее правительством не улучшатся, мы будем прибегать к сдерживанию и активно обороняться от всего спектра угроз, исходящих от РФ.

Среди факторов, вызывающих обеспокоенность в Британии - информационные операции и демонстрация глобального культурного влияния России, а также ослабление международного правопорядка и ухудшение ситуации в сфере безопасности из-за конкуренции великих держав и "оппортунизма России, Ирана и КНДР".