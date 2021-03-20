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Подросток, подозреваемый в убийстве брата, будет дожидаться суда в СИЗО-1

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- Екатерина Улитина
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Подозреваемый в убийстве младшего брата подросток будет ожидать суда в СИЗО-1 Бишкека. Первомайский районный суд избрал в отношении 17-летнего подростка меру пресечения в виде ареста, с заключением под стражу в СИЗО-1 Бишкека.

Напомним, 17 марта в жилмассиве Мура-Ордо в одном из домов было найдено тело 13-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Известно, что он страдал эпилепсией и нуждался в постоянном присмотре. На следующий день был задержан старший брат мальчика, он пропал в день убийства, и как выяснилось, прятался в камышах. Позже, по сведениям милиции, он признался в убийстве младшего брата.


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URL: https://www.vb.kg/398637
Теги:
суд, убийство, Кыргызстан
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