Подросток, подозреваемый в убийстве брата, будет дожидаться суда в СИЗО-1

Подозреваемый в убийстве младшего брата подросток будет ожидать суда в СИЗО-1 Бишкека. Первомайский районный суд избрал в отношении 17-летнего подростка меру пресечения в виде ареста, с заключением под стражу в СИЗО-1 Бишкека.

Напомним, 17 марта в жилмассиве Мура-Ордо в одном из домов было найдено тело 13-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Известно, что он страдал эпилепсией и нуждался в постоянном присмотре. На следующий день был задержан старший брат мальчика, он пропал в день убийства, и как выяснилось, прятался в камышах. Позже, по сведениям милиции, он признался в убийстве младшего брата.