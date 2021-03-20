Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 100.65 - 102.15

Китай: Америка - абсолютная империя шпионажа

146  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь вчера перед журналистами назвал действия США против китайских компаний "необоснованными" и "лицемерными" и заявил, что такие действия полностью противоречат принципам рыночной экономики, за которые США всегда выступали.

Реагируя на решение Вашингтона включить пять китайских компаний в список угроз национальной безопасности, он добавил: "Правительство США обобщило концепцию национальной безопасности, злоупотребило национальной властью и приняло меры против высокотехнологичных китайских предприятий".

"Другие страны не должны беспокоиться о Китае, но должны быть обеспокоены угрозами Соединенных Штатов, которые шпионят за всеми, даже за своими партнерами", - сказал он.

Он добавил: "Соединенные Штаты используют преимущества своей технологии для установки бэкдоров (в информатике, способа доступа к определенным позициям другой системы, такой как компьютер, без разрешения), чтобы активно шпионить за другими странами", в том числе за своими союзниками.

"Соединенные Штаты - абсолютная империя шпионажа", - подчеркнул Лицзянь. Действия США серьезно угрожают безопасности других стран и наносят им ущерб.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила в пятницу, что пять китайских компаний, Huawei, Zesty, Haitra, Hangzhou Hikvision и Zhejiang, подпадают под действие закона 2019 года, направленного на защиту сетей связи США, в связи с тем что представляют угрозу национальной безопасности этой страны.

Министерство иностранных дел Китая в ответ на решение Вашингтона оказать давление на большее количество американских компаний, которые работают с Huawei, предупредило, что этот шаг может иметь далеко идущие глобальные последствия.

Представитель министерства иностранных дел Китая заявил: "(Ограничение) серьезно подорвет обмен технологиями и торговлю между двумя странами и миром в целом, и это ослабит мировую производственную цепочку и цепочку поставок. Соединенные Штаты должны немедленно прекратить преследование китайских компаний и относиться к китайским компаниям справедливо и не дискриминационным образом".

"Сообщения о недавних действиях Вашингтона показывают, что Соединенные Штаты не заслуживают доверия", - сказал он.

Новые ограничения администрации Байдена в отношении Huawei соответствуют усилиям предыдущей администрации США. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа запретила федеральным компаниям использовать продукцию Huawei и китайской технологической компании ZTE.

В прошлом месяце, когда ожидалось ослабление напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, официальный представитель США сообщил Reuters, что вместо отмены ограничений эпохи Трампа администрация Байдена пытается ввести новые целевые ограничения на экспорт чувствительных технологий в Китай.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398641
Теги:
Китай, США, безопасность
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  