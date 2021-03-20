Китай: Америка - абсолютная империя шпионажа

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь вчера перед журналистами назвал действия США против китайских компаний "необоснованными" и "лицемерными" и заявил, что такие действия полностью противоречат принципам рыночной экономики, за которые США всегда выступали.

Реагируя на решение Вашингтона включить пять китайских компаний в список угроз национальной безопасности, он добавил: "Правительство США обобщило концепцию национальной безопасности, злоупотребило национальной властью и приняло меры против высокотехнологичных китайских предприятий".

"Другие страны не должны беспокоиться о Китае, но должны быть обеспокоены угрозами Соединенных Штатов, которые шпионят за всеми, даже за своими партнерами", - сказал он.

Он добавил: "Соединенные Штаты используют преимущества своей технологии для установки бэкдоров (в информатике, способа доступа к определенным позициям другой системы, такой как компьютер, без разрешения), чтобы активно шпионить за другими странами", в том числе за своими союзниками.

"Соединенные Штаты - абсолютная империя шпионажа", - подчеркнул Лицзянь. Действия США серьезно угрожают безопасности других стран и наносят им ущерб.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила в пятницу, что пять китайских компаний, Huawei, Zesty, Haitra, Hangzhou Hikvision и Zhejiang, подпадают под действие закона 2019 года, направленного на защиту сетей связи США, в связи с тем что представляют угрозу национальной безопасности этой страны.

Министерство иностранных дел Китая в ответ на решение Вашингтона оказать давление на большее количество американских компаний, которые работают с Huawei, предупредило, что этот шаг может иметь далеко идущие глобальные последствия.

Представитель министерства иностранных дел Китая заявил: "(Ограничение) серьезно подорвет обмен технологиями и торговлю между двумя странами и миром в целом, и это ослабит мировую производственную цепочку и цепочку поставок. Соединенные Штаты должны немедленно прекратить преследование китайских компаний и относиться к китайским компаниям справедливо и не дискриминационным образом".

"Сообщения о недавних действиях Вашингтона показывают, что Соединенные Штаты не заслуживают доверия", - сказал он.

Новые ограничения администрации Байдена в отношении Huawei соответствуют усилиям предыдущей администрации США. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа запретила федеральным компаниям использовать продукцию Huawei и китайской технологической компании ZTE.

В прошлом месяце, когда ожидалось ослабление напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, официальный представитель США сообщил Reuters, что вместо отмены ограничений эпохи Трампа администрация Байдена пытается ввести новые целевые ограничения на экспорт чувствительных технологий в Китай.