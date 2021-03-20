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МИДы стран СНГ выступили за укрепление международного права

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- Евгений Денисенко
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Министры иностранных дел государств СНГ приняли совместное заявление об укреплении роли международного права. Документ подписан главами внешнеполитических ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщили в Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ.

В этом документе подтверждается, что принцип суверенного равенства является одним из ключевых для обеспечения стабильности международных отношений. И подчеркивается недопустимость использования отдельными государствами мер экономического давления либо принуждения в отношении других стран. Вновь подтверждается и важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Заявление содержит призыв продолжать совместную работу по укреплению действующей системы договоренностей по разоружению, нераспространению и контролю над вооружениями. Отмечается необходимость объединения усилий и комплексного подхода для предупреждения терроризма и борьбы с ним в соответствии с международным правом. И выражается готовность активизировать взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество в сфере защиты прав человека.

"Считаем, что принципы международного права во всей их совокупности и взаимосвязи являются базисом справедливых и равноправных международных отношений, формирующих пространство равной и неделимой безопасности и эффективного экономического взаимодействия, считаем недопустимым прямое или косвенное нарушение этих принципов", - говорится в заявлении.


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URL: https://www.vb.kg/398642
Теги:
МИД, СНГ
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