МИДы стран СНГ выступили за укрепление международного права

Министры иностранных дел государств СНГ приняли совместное заявление об укреплении роли международного права. Документ подписан главами внешнеполитических ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщили в Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ.

В этом документе подтверждается, что принцип суверенного равенства является одним из ключевых для обеспечения стабильности международных отношений. И подчеркивается недопустимость использования отдельными государствами мер экономического давления либо принуждения в отношении других стран. Вновь подтверждается и важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Заявление содержит призыв продолжать совместную работу по укреплению действующей системы договоренностей по разоружению, нераспространению и контролю над вооружениями. Отмечается необходимость объединения усилий и комплексного подхода для предупреждения терроризма и борьбы с ним в соответствии с международным правом. И выражается готовность активизировать взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество в сфере защиты прав человека.

"Считаем, что принципы международного права во всей их совокупности и взаимосвязи являются базисом справедливых и равноправных международных отношений, формирующих пространство равной и неделимой безопасности и эффективного экономического взаимодействия, считаем недопустимым прямое или косвенное нарушение этих принципов", - говорится в заявлении.