Сотрудники центрального аппарата МВД высадили саженцы деревьев на территории ведомства.

Согласно постановлению Жогорку Кенеш Кыргызской Республики от 16 января 2020 г ода "Об объявлении третьей субботы марта "Общенациональным днем посадки деревьев", сотрудники центрального аппарата МВД Кыргызской

Республики провели работы по озеленению прилегающей территории.

Проведена посадка деревьев и кустарников. Сегодня посадили более 30 саженцев дуба и каштана. Сотрудники МВД будут и впредь осуществлять подобные мероприятия в целях охраны окружающей среды и украшения облика города.