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Сотрудники центрального аппарата МВД высадили саженцы деревьев

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники центрального аппарата МВД высадили саженцы деревьев на территории ведомства.

Согласно постановлению Жогорку Кенеш Кыргызской Республики от 16 января 2020 г ода "Об объявлении третьей субботы марта "Общенациональным днем посадки деревьев", сотрудники центрального аппарата МВД Кыргызской

Республики провели работы по озеленению прилегающей территории.

Проведена посадка деревьев и кустарников. Сегодня посадили более 30 саженцев дуба и каштана. Сотрудники МВД будут и впредь осуществлять подобные мероприятия в целях охраны окружающей среды и украшения облика города.


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URL: https://www.vb.kg/398645
Теги:
МВД, озеленение, Бишкек
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