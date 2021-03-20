До 28 градусов тепла. Каким будет апрель, рассказали синоптики

Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР рассказала какой будет погода в апреле. Согласно прогнозу среднемесячная температура воздуха во всех регионах республике будет соответствовать среднемесячной норме, либо будет выше на 1-1,5 градуса. Количество осадков прогнозируется в пределах нормы.

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 11…13° тепла, в предгорных районах и в Кеминской долине 6…8° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0…5° до 8…13° тепла, днем от 13…18° до 23…28° тепла, в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до 4…9° тепла.

В Кеминской долине и в предгорных районах ночью ожидается преобладание температуры воздуха 0…5° тепла, днем колебание температуры воздуха от 10…15° до 19…24° тепла.

В отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки в долинной зоне до -1…-3°, в предгорных районах до -3…-5° (вероятность заморозков с такой интенсивностью в этот период года составляет в среднем 40-60%).

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в Чуйской долине 58-77 мм, в предгорных районах 64-78 мм).**

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше климатической нормы и составит 10…12° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0…5° до 7…12° тепла, в отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки до -2…-4° (вероятность заморозков с такой интенсивностью в этот период года составляет в среднем 40-70%)

Днем ожидается колебание температуры воздуха от 13…18° до 22…27° тепла, в отдельные дни возможно понижение до 4…9° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (46-52 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5° выше климатической нормы и составит 14…16°, в предгорных районах 11…13° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3…8° до 9…14° тепла, днем от 13…18° до 24…29° тепла.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1…6° до 8…13° тепла, днем от 11…16° до 18…23° тепла.

В отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки в долинной зоне до 0…-2°, в предгорных районах до -2…-4° (вероятность заморозков с такой интенсивностью в этот период года составляет в среднем 20-40%).

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в долинной зоне 46-96 мм, в предгорных районах 57-83 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5° выше климатической нормы и составит 14…16°, в предгорных районах 11…13° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3…8° до 9…14° тепла, днем от 13…18° до 24…29° тепла.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1…6° до 8…13° тепла, днем от 11…16° до 18…23° тепла, в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до 5…10° тепла.

В Токтогульском районе в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1…6° до 7…12° тепла, днем от 11…16° до 21…26° тепла.

В отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки в долинной зоне и в Токтогульском районе до 0…-2°, в предгорных районах до -2…-4° (вероятность заморозков с такой интенсивностью в этот период года составляет в среднем 20-40%).

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в долинной зоне 71-73 мм, в предгорных районах 113-157 мм, в Токтогульском районе 44-46 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5° выше климатической нормы и составит 14…16°, в предгорных районах 11…13° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3…8° до 9…14° тепла, днем от 13…18° до 24…29° тепла.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1…6° до 8…13° тепла, днем от 11…16° до 18…23° тепла.

В отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки в долинной зоне до 0…-2°, в предгорных районах до -2…-4° (вероятность заморозков с такой интенсивностью в этот период года составляет в среднем 20-40%).

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в долинной зоне 28-30 мм, в предгорных районах 82-84 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 6…8° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0…-5° мороза до 3…8° тепла, днем от 7…12° до 15…20° тепла, в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до 1…6° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (7-22 мм, по востоку 31-64 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 7…9° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -1…-6° мороза до 2…7° тепла, днем от 11…16° до 18…23° тепла, в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до 3…8° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (20-35 мм).

ЗОНА ПАСТБИЩ

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5° выше климатической нормы и составит 0…-2° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2…-7° до-10…-15° мороза, днем от 1…6° до 7…12° тепла, в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до 0…-5° мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (42-44 мм).

ЧАТКАЛЬСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…1,5° выше климатической нормы и составит 4…6° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3…-8° до -2° мороза …+3° тепла, днем от 9…14° до 15…20° тепла, в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до 0…5° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (42-44 мм).

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 0…2° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -5…-10° мороза до -2° мороза …+3° тепла, днем от 2…7° до 10…15° тепла. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до -13…-18° мороза, днем до 0…-5° мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (30-32 мм).