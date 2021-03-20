Задержан член ОПГ, устроивший дебош и драку в гостинице

В Бишкеке задержан подозреваемый в хулиганстве, который устроил дебов в одной из гостиниц Бишкека и избил одного сотрудника заведения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Происшествие произошло еще в феврале.

"В ночное время в одной из гостиниц города Бишкек неизвестный мужчина из хулиганских побуждений, нарушая общественный порядок и спокойствие граждан, в общественном месте, выражался нецензурной бранью в адрес персонала заведения, обматерил девушку-администратора, избил работника гостиничного комплекса", - говорится в сообщении МВД.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 119 "Мелкое хулиганство" Кодекса о проступках КР. Досудебное расследование по данному факту проводит ОВД Ленинского района.

Накануне оперативниками 3-го управления (УБОП) Службы криминальной милиции МВД по подозрению в совершении вышеуказанного противоправного деяния задержан гражданин Ш.К. 1995 года рождения и доставлен в следственные органы. По данным УБОП СКМ задержанный состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки.

Проводится расследование.