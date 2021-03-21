Легенда о празднике Нооруз

Новруз, Навру́з, Нооруз, Наурыз, Наврез (перс. Навруз - ‎новый день) - праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов, день весеннего равноденствия. На кыргызском языке Нооруз. Отмечается ежегодно 21 марта. Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописменную эпоху истории человечества.

В фольклоре курдского народа существует легенда о том, что более 3000 лет назад в гористых районах Передней Азии жили различные кочевые курдские племена, одним из которых правил иностранный завоеватель, жестокий правитель-тиран Ашдахак. Когда он заболел, его стали мучить сильные головные боли. Придворные врачи-целители ничем не могли ему помочь, и тогда во дворец был приглашен иностранный лекарь, который посоветовал правителю с целью лечения обмазывать свою голову человеческими мозгами. И царь ради своего выздоровления приказал убивать девушек и детей, и царский лекарь их мозгами обмазывал голову тирана. Лечение было длительным и многие подданные царя лишились своих жизней.

Люди горевали и роптали, но никто не посмел выступить против своего правителя, и лишь, собираясь возле кузни, все проклинали его. Слышал эти проклятия и молодой кузнец по имени Кава (это имя широко распространено среди ирано-язычных народов и имеет сакральное, таинственное и магическое значение. Оно происходит от древнего персидского слова Kawa – царственный, а также имеет значение предводитель, вождь, глава племени. Есть ещё одна версия, что Каве это не имя, а специальность (кузнец), которого на самом деле звали Курдалан, ( где курд, курти, kwrt (кур – гора + ти – аффикс прилагательного = горный) (в курдском языке буквы w и y имеют одинаковое значение), а алан на осетинском языке, близком персидскому, означает "свободный", "знатный", "хозяин", "товарищ", "друг". В тюркских языках лексема alan ~ alang ~ yalan ~ yalang имеет значения "голый; голое место; поляна; равнина, долина".

Надо сказать, что кузнечное ремесло - одно из древнейших среди прочих ремёсел. Кузнец раньше, чем другие мастера, бросил заниматься другими делами (например, одновременно пахать, тачать, заниматься натуральным хозяйством и так далее) и полностью сосредоточился на своём занятии, требующем достаточно сложных технологических процессов. Прочим поселенцам (крестьянам или кочевникам) это было не всегда понятно и казалось загадочным и колдовским занятием. Вдобавок, из-за опасности возгорания кузницы и близко расположенных жилищных и хозяйственных построек жителей селений, а также из-за шума при ковке металла, кузнецы обычно селились на отшибе, что порождало дополнительную загадочность. Поэтому кузнецы часто считались шаманами, магами, позже - колдунами, связанными с дьяволом и с тёмными силами.

Для местных жителей кузнецы были очень авторитетными людьми, а кузница - как место собраний, потому здесь всегда толпился народ, обсуждались всякие проблемы, передавались друг-другу местные новости.

Поэтому Кава всегда был в курсе местных событий и сердце его болело от людского горя, вызванного произволом и притеснением царя –завоевателя. И вот, когда новая группа доноров (девушек и детей) была направлена во дворец для лечения царя, жители этого поселения, собравшись около кузни, вновь начли вести разговоры о необходимости смещения царя.

Не выдержало сердце кузнеца людского горя, он вышел из кузни и обратился к народу с такой речью:

- Дорогие мои односельчане. Пришёл конец нашему терпению, и мы должны отстранить от власти иностранного завоевателя и посадить на трон законного царя.

Все собравшиеся поддержали кузнеца и возбуждённая толпа под руководством кузнеца Кавы, который из своего фартука сделал флаг, двинулась на штурм дворца злодея (Рис. 1). Это случилось 21 марта в день весеннего равноденствия

Царь был убит, а вечером на самом высоком холме повстанцами был разведён костёр, как символ свободы и освобождения от тирании. И с этого времени народ стал отмечать этот праздник как новый день (курд. Newroz).

Так как до исламизации курды были зороастрийцами, огнепоклонниками и в их доктрине, огонь являлся символом зрения, добра и очищения и поэтому в настоящее время он стал символом борьбы курдов за свободу. Отсюда же возникла традиция прыгать через огонь в день Навруза

Повстанцы посадили на трон юного царевича Феридуна, спасённого его матерью и он до самой своей смерти правил страной мудро и справедливо.

Аналогичная легенда существует и в иранской мифологии. И хоть она и не вошла в собрание священных книг зороастризма "Авесту" (др.-перс. абаста - закон), но была приведёна в памятнике персидской литературы "Шахнаме" (Книга о царях) персидского поэта Абулькасима Фирдоуси), 935-1070 гг (Рис. 2). В этой легенде, главный персонаж которой также кузнец по имени Каве, возглавил восстание разрозненных племён иранцев против иноземного узурпатора Заххака.

Согласно "Шахнаме", у кузнеца Каве было восемнадцати сыновей, из которых головы семнадцати были отданы на съедение двум чудовищным змеям, растущим из плеч Заххака (Zahhak). Когда пришёл черед последнего сына, вскипевший гневом кузнец ворвался во дворец правителя, чтобы добиться правосудия. Заххак, опасавшийся возвращения свергнутого им Фаридуна, законного наследника царей из рода Пешдадидов (первой династии мифических царей Ирана), только что составил хвалебную грамоту о своей справедливости, которую надлежало подписать придворным. Поэтому он демонстративно выслушал прошение Каве, и как бы вняв словам кузнеца, приказал вернуть его сына, а также предложил и ему подписать грамоту. Однако её лживый текст, напротив, возмутил Каве, и он разорвал её в клочья, после чего выбежал с сыном из дворца Заххака.

Полный гнева кузнец Каве, призвав народ восстать за справедливость, прикрепил свой кожаный кузнечный фартук к древку копья и под таким знаменем привел повстанцев к Фаридуну. Фаридун счёл знамя Каве знамением блага, украсил полотнище золотой четырёхлучевой звездой, драгоценными камнями и лентами красного, жёлтого и фиолетового цветов и назвал "Дирафши Кавияни" (Кавиев флаг). Четырёхлучевая звезда дала стягу Фаридуна другое название - "Ахтари Кавиян" (Кавиева звезда).

Далее в "Шахнаме" говорится о том, как кузнец Каве, подняв народ на восстание, помогает царю Феридуну свергнуть кровожадного тирана Заххака и в наказание за его злодеяния приковывает узурпатора к скале в глубокой и ужасной пещере горы Демавенда. Справедливость восторжествовала и все последующие годы, возвращённый на престол отца, его сын правил народом и страной мудро и справедливо.

Автор: Юрий Беляков