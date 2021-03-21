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Разные носки: флешмоб в поддержку "солнечных людей" проходит в соцсетях

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- Айжан Мамбеталиева
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В Кыргызстане впервые так масштабно проходит флешмоб #LotsOfSocks (#МногоНосков),приуроченный к Международному дню людей с синдромом Дауна. Он ежегодно проводится 21 марта.

Сама же дата 21 марта была выбрана не случайно - это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: у человека, имеющего это генетическое состояние, 21-я хромосома наличествует в трех копиях.

Поэтому в этот день по всему миру проходят различные мероприятия, нацеленные на повышение осведомленности о данном синдроме.

Флешмоб в Кыргызстане проводят общественный фонд родителей детей с синдромом Дауна "Сантерра", совместно с супругой Посла Великобритании в Кыргызстане Вероникой Гарретт, которая тоже воспитывает дочку с синдромом Дауна, компанией luckysocks и инклюзивным кафе Solomon Sandwiches.

Суть флешмоба заключается в том, что всем желающим предлагается в этот день надеть разноцветные носки и почувствовать себя не таким, как все, понять, что значит жить под пристальными и порой недобрыми взглядами окружающих. Присоединившиеся могут до 27 марта выложить в соцсетях фотографию в носках из разных пар с хештегами #lotsofsockg #многоносков, #inclusivekg

К флешмобу уже присоединились различные организации, общественные деятели и политики.

Компания, производящая яркие и неординарные носки luckysocks безвозмездно выделила 300 пар синих и желтых носков. Все средства от продаж пойдут на нужды фонда "Сантерра".

Соорганизаторы фонда "Сантерра" и первого в нашей стране инклюзивного кафе Solomon Sandwiches супруги Дина и Нурмат Эшалиевы воспитывают четверых детей, у двоих из которых синдром Дауна: дочь Абигель и сын Элиазар.

Абигель почти 10 лет, когда она родилась, родителям сказали, что ребенок никогда ничему не научится, не стоит ждать от нее никаких достижений. Но Дина и Нурмат приняли решение развивать свою дочку и сделать все, чтобы она росла также как и все остальные дети.

Сейчас Абигель учится в третьем классе обычной школы, любит читать книги, петь и танцевать. А еще она любит плавать и увлекается верховой ездой. У нее много подруг и она она обожает наряжаться в красивые платья, как принцесса. Проще говоря, делает все то, что и положено девочкам в ее возрасте.

Благодаря этой девочке ее родители и инициировали открытие фондов в Бишкеке и Оше, чтобы и другие мамы и папы могли больше узнать об этом синдроме и знали, что он-не приговор, люди с этим синдромом могут тоже много добиться в жизни. Но важно как можно быстрее начать заниматься с ребенком по программе раннего вмешательства. Этому и обучают в центрах мам и пап "солнечных детей".


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URL: https://www.vb.kg/398653
Теги:
социальные сети, флешмоб, Бишкек, Кыргызстан
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