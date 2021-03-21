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Редакция VB.KG поздравляет читателей с весенним праздником Нооруз

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- ВБ
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Нооруз – это праздник весны и обновления, когда вся природа оживает, всё обновляется, рождаются новые надежды и новые планы. Коллектив интернет-редакции "ВБ" поздравляет вас, дорогие наши читатели, с этим прекрасным весенним праздником. Пусть каждый день пробуждающейся весны, каждый солнечный луч приносят в ваш дом счастье и благополучие.

Нооруз в переводе с фарси означает "новый день". Его написание и произношение могут различаться в разных странах – Нооруз, Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз и др.

Нооруз символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни, праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов Кыргызстана, Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а также среди башкир и татар.

Празднование Нооруза в день весеннего равноденствия связано с возникновением календаря солнечного летоисчисления, который появился у народов Средней Азии и Ирана семь тысячелетий назад, задолго до возникновения ислама. Согласно ему год начинался весной 20 или 21 марта, в день весеннего равноденствия, когда день уравнивается с ночью и весна окончательно вступает в свои права. Наступает пора новой полевой страды, время забот и надежд земледельца.

По старым тюркским легендам это был день, когда тюркский народ спасся из окружения. Иными словами, в этот день тюрки вышли из Эргенекона (территория, окруженная горами). Поэтому Нооруз был принят тюрками как начало Нового года и отмечается до настоящего времени.

Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, праздник не только пережил арабское завоевание, но и стал неотъемлемой частью культуры многих народов, исповедующих ислам. В СНГ его справляют как национальный кыргызы, татары, казахи, башкиры, таджики, узбеки и многие другие народы. В ряде стран Нооруз объявлен государственным праздником, а 21 марта – выходным днем.


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URL: https://www.vb.kg/398654
Теги:
Нооруз, Кыргызстан
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