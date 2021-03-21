Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Нооруз

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 марта, поздравил кыргызстанцев с праздником Нооруз.

Приводим текст поздравления:

"Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю всех с праздником Нооруз!

Нооруз - один из древнейших празднеств в истории человечества, который отмечается на протяжении тысячелетий. Сущностью праздника является прославление обновления природы, обозначение тесной связи между обществом, человеком и окружающей средой.

Еще много веков назад наши предки знали, что в этот момент день равняется ночи, а далее световой день становится длиннее и начинается весенний труд. Так издревле возник обычай отмечать и воспевать этот день, считая его священным. Выражение "Великий день народа" восходит к тем давним временам.

Сегодня народ Кыргызстана как никогда с нетерпением ожидает новых преобразований, стремясь к развитию.

Эта весна особенная для республики, потому как перед народом стоит очень важное и ответственное событие, необходимо сделать еще один важный шаг для закрепления прошлых достижений и реализации реформ - провести Референдум по проекту новой Конституции.

Его цель - вознести наше общество на новые высоты, к благополучной жизни, к укреплению единства нации.

Каждая семья сегодня, сидя вокруг накрытого дасторкона, через благословления выражают свои надежды на очищение общества и желают прихода благополучия в свои дома.

Ведь мы можем построить светлое будущее только на основе единства и сплоченности.

Пусть Нооруз и далее вдохновляет нас и принесет счастье нашему народу! Пусть он принесет нашей стране процветание и благоденствие!"